Große Afrika-Hilfe mit kleinem Stein aus Bernried

Gustl Thalmayer hat sich viel vorgenommen: Der Bernrieder will eine Schule in Namibia bauen. Dafür hat er einen Förderkreis ins Leben gerufen. Die Spendensammlung startet – ein kleiner Ziegelstein soll Verkaufsschlager werden.

Bernried– 60 000 Euro. Diese Summe will Gustl Thalmayer zusammenbringen. Für einen guten Zweck. Der 82-jährige Bernrieder hat sich ein ehrgeiziges Hilfsprojekt in Afrika auf die Fahne geschrieben. Thalmayer möchte in Namibia eine Schule bauen. Genauer gesagt, in Otjomuru. Dort im Kaokoland, circa 900 Kilometer nördlich von Windhoek, an der Grenze zu Angola, soll eine besondere Einrichtung entstehen: Thalmayer möchte im Siedlungsgebiet der Ovahimbas, ein Unterstamm der Hereros, eine Schule errichten lassen.

Für sein Vorhaben hat der Rentner, der einst in der Modebranche tätig war und als Bergführer im Himalaya arbeitete, eigens den „Förderkreis für Bernried und Tutzing“ ins Leben gerufen. Die Gründungsversammlung ging bereits am 16. Januar im Bernrieder Rathaus über die Bühne. Sieben Mitglieder, darunter Bürgermeister Josef Steigenberger, zählt der Kreis. Mittlerweile sind auch Mitstreiter aus Tutzing um Rathauschefin Marlene Greinwald dazu gekommen. Jetzt startet Thalmayer mit seinem Projekt durch. Am 1. Mai wurde der Infoflyer in beiden Gemeinden an 6300 Haushalte verteilt.

Aufgerufen wird zu Spenden, dafür stehen nun extra Verkaufsboxen bereit. Gestaltet von der Bernriederin Ingrid Klemm-Beyer, kostenlos gebaut vom örtlichen Schreiner Gerd Bauer und bemalt von Grundschülern. Denn Thalmayer möchte über den Verkauf von kleinen Ziegelsteinen Geld für das Bauprojekt zusammenbringen. „Das passt einfach symbolisch gut dazu.“ Für mindestens zehn Euro kann so ein Stein erworben werden. „Der Erlös fließt zu 100 Prozent in das Schulprojekt“, betont er. Die Boxen stehen in diversen Geschäften in beiden Dörfern, außerdem im Hotel Seeblick. Zudem wird bei der Bernrieder Kunstausstellung (29. Juli bis 15. August) gesammelt.

Das Projekt wird mehr als nur eine Schule, schwärmt Thalmayer. Errichtet werde das Gebäude im Baukastensystem. Für bis zu 70 Kinder und neben den Unterrichtsräumen mit einem Hostel sowie einer Küche versehen. Es soll ein sozialer Treffpunkt für die Ovahimbas, die zum Teil noch Nomaden sind, werden. Gerade an Unterricht gebe es großen Bedarf, weiß der Bernrieder. „Es gibt eine große Bereitschaft in der Bevölkerung. Die Kinder wollen etwas lernen.“ Thalmayer hat sich einen straffen Zeitplan vorgenommen: „Wir wollen die Schule nächstes Jahr eröffnen.“

Als Partner für den Bau hat sich der Bernrieder die Stiftung „Fly & Help“ von Reiner Meutsch ins Boot geholt. Diese hatte der ehemalige Reisemanager aus dem Westerwald im Jahr 2009 gegründet, bis Ende 2018 wurden nach eigenen Angaben für fast 11 Millionen Euro mehr als 270 Schulprojekte Afrika, Asien und Lateinamerika umgesetzt. In Weilheim sind bereits die Unternehmerin und Stadträtin Uta Orawetz und Mitorganisator Gerd Veit auf den Zug aufgesprungen: Wie berichtet, sammeln sie für eine Schule ebenfalls in Afrika.

Thalmayer selbst war durch die Lektüre eines Buches von Entwicklungshilfe-Minister Gerd Müller auf seine Idee gekommen. Der Politiker schreibt über die Probleme mit der Zunahme der Weltbevölkerung – verbunden mit dem Hinweis, vor Ort zu helfen, um Flüchtlingsströme zu vermeiden. Darum geht es auch Thalmayer: Er spricht von „Hilfe zur Selbsthilfe“ und wie wichtig es ist, „Bildung zu fördern“. Es ist übrigens nicht Thalmayers erste Hilfsaktion. Seit 1995 engagiert sich der Bernrieder für im von ihm mitgegründeten Kinderhaus-Verein für Neubauten im nepalesischen Kathmandu. Auf sein neues Projekt hat der 82-Jährige „sehr gute Resonanz“ erhalten. Nach seinem Vortrag an der Grundschule brachte ihm ein Bub 91,64 Euro – spontan mit Schulkameraden auf der Straße gesammelt.