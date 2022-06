Komische Kunst am See, Kabarettstars im Klosterhof

Von: Magnus Reitinger

Nach der erfolgreichen Premiere 2021 gibt es auch heuer wieder ein „Humorfestival Bernried“. Ab 1. Juli locken Cartoons und ein „Lachwald“ ans Seeufer, Kabarettgrößen geben Open Airs im Klosterhof – und auch die Kinder kommen voll auf ihre Kosten.

Bernried – Lachen tut nicht einfach nur gut. Längst ist erwiesen, dass es ganz wesentlich zur Gesundheit beiträgt. „Humor heilt!“ heißt deshalb eine Fachtagung im Schloss Höhenried, die quasi den wissenschaftlichen Rahmen des Humorfestivals absteckt und „Humorstrategien“ für Pflege und Therapie entwickelt.

Der Rest des Fests ist pure Praxis – eine Einladung an Menschen aller Schichten und jeden Alters, in ernsten Zeiten das Lachen nicht zu vergessen. Unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt gibt’s von 1. Juli bis 18. September wieder an schönen Schauplätzen Kostproben komischer Kunst: eine Skulpturen-Ausstellung im Klostergarten, Cartoons und lustige Sprüche auf Großflächen am Rathausplatz und natürlich den Humorparcours mit 30 Werken von 18 bundesweit bekannten Karikaturisten am Seeweg zwischen Kloster und Buchheim-Museum. Dort hört man im „Lachwald“ auch wieder die Künstler selbst gackern. Bei all dem finden sich diesmal deutlich mehr Beiträge von Frauen, verspricht Reinhard G. Wittmann vom Verein „Forum Humor und Komische Kunst“, der das Festival gemeinsam mit der Gemeinde Bernried und dem Buchheim-Museum veranstaltet.

Während Letzteres in einer großen Sonderschau einem Meister der komischen Malerei – Rudi Hurzlmeier – huldigt, wird der Klosterhof zum Treffpunkt bayerischer Kabarettprominenz: Dort gibt es Open-Airs mit Luise Kinseher (21. Juli), Gerhard Polt & „NouWellCousines“ (22. Juli) sowie Maxi Schafroth (23. Juli). Im September folgen noch Auftritte von Helmfried von Lüttichau und Bruno Jonas im Sommerkeller; dort wird auch der Kinofilm „Rotzbub“ von Manfred Deix gezeigt.

Polt wünschte sich ein Kasperltheaterfest

Auch für Kinder ist beim Humorfestival heuer einiges geboten. Erstmals findet auf Anregung und unter Schirmherrschaft von Gerhard Polt ein Kasperltheaterfest für die ganze Familie statt: Am 16. und 17. Juli präsentieren im Sommerkeller „Kasperls Spuikastl“, „Katis Kasperltheater“, das Figurentheater ZIRZOP und die Theater-Werkstatt von Danijela Pöschl „Kasperl satt“ zum Anschauen und Mitmachen. Karten fürs Kasperltheaterfest gibt es ab 20. Juni nur über die Gemeindebücherei Bernried.

Es gibt auch Workshops für Kinder

Zudem führen renommierte Künstlerinnen und Künstler interessierte Kinder in einer ganzen Reihe von Workshops ans Musikmachen, an die Zeichenkunst und das Geschichtenerfinden heran. Diese Angebote im Buchheim-Museum und in der Gemeindebücherei werden durch die Beisheim-Stiftung gefördert.

Man merkt schon: Bernried hat heuer wieder allen Grund zu lachen. Das „Forum Humor“ fühlt sich im zweiten Jahr schon richtig heimisch in der Gemeinde am See, freut sich über die Unterstützung vieler Ehrenamtlicher – und über einen guten Geist, wie Wittmann berichtet: „Hier heißt es nie ,geht nicht’. Hier geht es einfach immer.“

Alle Termine des Humorfestivals finden sich unter forum-humor.de. Karten für die Großveranstaltungen gibt es im Tourismusbüro Bernried und bei München Ticket (Telefon 089/54818181)