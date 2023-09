Schwere Schäden an Baumriesen: Beliebter Park am Starnberger See leidet unter Wetterextremen

Eine grüne Oase am Starnberger See leidet unter dem Klimawandel: Im Bernrieder Park sind schwere Sturmschäden an großen Bäumen zu beklagen - aber nicht nur das. Es musste sogar schon ein Weg gesperrt werden.

Bernried – Der Bernrieder Park mit seinem alten Baumbestand ist einer der wichtigsten öffentlich zugänglichen Erholungsbereiche am Starnberger See. Doch der Klimawandel mit Stürmen, Trockenheit und Starkniederschlägen setzt ihm zu. Die große biologische Vielfalt im Park ist aus Sicht von Dr. Barbara Eder, Vorsitzende des Freundeskreises Bernrieder Park, „extrem gefährdet“.

Allein bei den Stürmen der vergangenen Wochen hätten fünf große, alte Bäume, sogenannte Methusalembäume, schwere Schäden durch massive Astbrüche erlitten, sagt Eder. Insgesamt habe es in jüngster Zeit schon viele Windbrüche gegeben. Von diesen seien alte Bäume aufgrund der Heftigkeit der Stürme nun früher als normalerweise betroffen. Der älteste Baum im Park, eine wahrscheinlich etwa 600 Jahre alte Sommerlinde, wurde schon genauso beschädigt wie die „Schlangenbuche“, die einen Querriss hat. Da von dem Riss eine Gefahr ausgeht, wurde der Prälatenweg in dem Bereich gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.

Die Sturmfolgen sind laut Eder bei der Pflege des Geländes „echt eine Herausforderung“ für die Wilhelmina-Busch-Woods-Stiftung, die für den Erhalt des Parks zuständig ist. Man könne nicht mehr auf einen langsamen Wandel setzen, sondern müsse auf schnelle Veränderungen reagieren.

Bei der Parkpflege soll der Fokus nicht mehr nur auf Nachpflanzungen liegen. Alte Bäume sollen so lange erhalten bleiben wie möglich, selbst wenn sie bereits abgebrochen sind, wie Eder erklärt. So werde etwa Eremiten, Käfern einer seltenen und geschützten Art, Zeit für einen Umzug von ihrem angestammten zu einem neuen Platz gegeben. Auf dem Gelände am See gibt es viele jahrhundertealte Bäume, darunter sind etwa 150 sogenannte Methusalembäume mit einem Stammumfang in Brusthöhe von über 3,20 Metern (im gesamten Ortsbereich von Bernried sind es rund 700).

Mit Neuanpflanzungen schlechte Erfahrungen gemacht

Vorgesehen ist laut Eder auch, Bäume zu fördern, die in dem unter Landschafts- und Denkmalschutz stehenden Park wild aufgegangen sind. Sie kämen mit den Herausforderungen oft besser zurecht als neu gepflanzte Artgenossen. Mit Neuanpflanzungen – vor allem mit solchen im Frühjahr – wurden schon schlechte Erfahrungen gemacht: Die Bäume, unter ihnen auch der Patenbaum der örtlichen Grundschule, zeigen Trockenstress, wie Eder erklärt. Die Schule wurde bereits vom Freundeskreis mit kleinen Gießkannen ausgestattet, damit die Kinder die junge Eiche mit Wasser versorgen können.

Auch hat der Verein einen Gießplan für Extremwetterlagen entworfen. Zudem wurden an Bäumen, darunter auch die Schuleiche, Säcke ausgelegt, aus denen Wasser langsam in den Boden sickert. Nachpflanzungen im Bernrieder Park sind nach den Worten Eders nun nur noch für Herbst geplant. Durch welche Bäume der Bestand ergänzt wird, soll in einem Konzept des zuständigen Landschaftsgärtners und der Wilhelmina-Busch-Woods-Stiftung festgelegt werden.

„Die Trockenheit macht allen Bäumen hier etwas aus“

Es habe sich bereits grundsätzlich gezeigt, dass Ahornbäume mit den geänderten Umweltbedingungen besser klarkommen als Buchen und Eichen, sagt Eder. Sie erklärt aber auch: „Ich würde so weit gehen, zu sagen: Die Trockenheit macht allen Bäumen hier etwas aus. Ältere können sie zwar länger überdauern, aber auch an ihnen gibt es Trockenschäden.“

Dass der Bernrieder Park vom Klimawandel beeinflusst wird, sei „eine große Herausforderung“, so Karl-Otto Kullmann, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. „So ganz genau wissen alle noch nicht, wie man damit umgehen soll.“ Durch „intensive Pflege und die Wahl geeigneter Laubbäume“ müsse der Park „klimafit“ gemacht werden.

Starkregen bringt die Gefahr mit sich, dass Gülle in den See gerät

Indem sie Überschwemmungen – vor allem nahe des Teehauses – auslösen, treffen auch Starkregenereignisse den Park. Von Wiesen werden dabei laut Eder Nährstoffe ausgeschwemmt. Es bestehe außerdem die Gefahr, dass ausgebrachte Gülle in den Starnberger See gerät. Das bringe Einschränkungen für die Arbeit des Hofguts Bernried mit sich, das für die besagten Flächen zuständig ist. Durch Starkregen werden zudem Wege im Park ausgeschwemmt und viele Steine unerwünschterweise in Regenrinnen befördert. Auch das ziehe Arbeit nach sich, erklärt Eder.

Baumhöhlen als Lebensraum für viele Arten

Ihr sei im Lauf der Zeit bewusst geworden, „was für ein Schatz die Bäume im Park sind“ und welches Ausmaß „die tolle Diversität“ (biologische Vielfalt) dort habe, sagt die Vereinsvorsitzende. Dass diese Vielfalt nun aus ihrer Sicht „extrem gefährdet“ ist, bestürzt sie. Wenn ein alter Stamm abbricht, könne das Folgen „für x Arten“ haben, die bislang eine Höhle des betroffenen Baums besiedelt haben, so Eder. Denn diesen Arten werde „auf einen Schlag“ ein Lebensraum genommen. Genutzt werden Baumhöhlen von Insekten genauso wie von Vögeln und Säugetieren.

