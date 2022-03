Fällungen in Bernried: „Das hat uns als Baumdorf weh getan“

Sorgte in Bernried für wenig Begeisterung: die Abholzaktion an der Seeshaupter Straße.. © Ralf Ruder

Immer wieder gibt es Kritik am Staatlichen Bauamt wegen unangekündigter Baumfällungen – wie jüngst in Bernried. „Die Fällungen tun uns als Baumdorf natürlich besonders weh“, so Bürgermeister Georg Malterer.

Bernried – „Wir haben aus dem Fenster geschaut und geschluckt“, berichtete Malterer im Gemeinderat über die unangekündigte Aktion an der Seeshaupter Straße am Ortseingang aus Richtung Seeshaupt, bei der die Behörde mit „schwerem Gerät“ angerückt sei. Es wurden auf einer Länge von rund 200 Metern ab der Abzweigung der Kreisstraße WM 28 in die Staatsstraße 2063 Büsche und Efeu entfernt sowie Eschen gefällt, so Malterer, der nach erbosten Anrufen von Bernriedern bei ihm beim Staatlichen Bauamt nachgefragt hatte.

„Mit den Maßnahmen wurde der Verkehrssicherungspflicht nachgegangen: schadhafte Bäume – einige auch vom Eschentriebsterben betroffen – und überalterter Strauchbestand wurden entfernt, vitale und zukunftsträchtige Bäume wurden freigestellt, damit sich diese langfristig entwickeln können“, schreibt Michael Meister, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Staatlichen Bauamt in Weilheim. Zudem seien Bäume zugeschnitten worden, damit Lastwagen die lichte Höhe von 4,5 Metern problemlos passieren können, ohne Äste zu berühren.

Eigentumsfrage war lange ungeklärt

Meister räumte ein, dass die Gemeinde wohl nicht offiziell informiert worden ist. Die Straßenmeisterei habe dem Bauhof der Gemeinde aber die Aktion vermutlich mündlich mitgeteilt. Sie stehe grundsätzlich mit den gemeindlichen Bauhöfen in Kontakt und stimme sich im Regelfall ab. „Bei größeren Abholzaktionen verschicken wir zudem normalerweise eine Pressemitteilung. Dies haben wir hier, auch wegen des eher überschaubaren Eingriffs, nicht getan“, so Meisters Stellungnahme.

Zudem sei erst vor kurzem bekannt geworden, dass das Grundstück überhaupt im Besitz des Bauamtes ist. Die Straßenmeisterei sei erst tätig geworden, als die Verkehrssicherung Gehölzpflegemaßnahmen unbedingt nötig gemacht hätten, so Meister. Laut Bürgermeister Malterer dachte man lange Zeit, das Grundstück gehöre zum Hofgut in der Ortsmitte.

Malterer wie auch der Gemeinderat zeigten durchaus Verständnis für die Aktion, die ja offensichtlich der Baumpflege und der Freistellung der Eichen gedient habe. Allerdings würde man sich wünschen, Informationen seitens der Behörde vorab zu bekommen.

Immer wieder Anrufe von besorgten Bernriedern

Laut Malterer gibt es auch immer wieder besorgte Anrufe von Bernriedern, wenn im Ort, dem offiziellen Baumdorf, Bäume gefällt werden – jüngst im Bernrieder Park. Wenn im Gemeindegebiet Bäume gefällt würden, dann nur solche, die krank seien, so Malterer.

Das Staatliche Bauamt geriet in den vergangenen Jahren in verschiedenen Orten wegen unangekündigter Baumfällarbeiten in die Kritik. Den größten Aufschrei gab es vor mehr als einem Jahrzehnt, als entlang der B 2 zwischen Weilheim und Murnau weit über 100 alte, meist gesunde Bäume gefällt wurden.

Die Strecke, ein Unfallschwerpunkt, sollte damit sicherer gemacht werden. Ein Großteil der gefällten Gehölze wurde inzwischen nachgepflanzt – an ungefährlichen Stellen, so die Behörde.