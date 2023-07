Hier wird Kunst zum Erlebnis für alle: Große Ausstellungen an Ammersee und Starnberger See

Von: Magnus Reitinger

Skulpturen und Bilder von insgesamt 36 Künstlern sind bei der 47. Bernrieder Kunstausstellung zu sehen. Hier ein Werk von Katrin Bach. © Veranstalter

Ammersee und Starnberger See sind ab dem Wochenende wieder Pilgerziele für Kunstfreunde: Die 47. Bernrieder Kunstausstellung lädt mit vier Schauplätzen zum anregenden Dorfspaziergang ein. Und in Dießen präsentieren sich 42 Mitglieder des Künstlerstammtischs Raisting.

Bernried/Dießen – Mit seinem idyllischen Ortsbild und seiner Lage am Starnberger See hat Bernried seit jeher Künstler angezogen und sie zu kreativem Schaffen angeregt: Im Sommer 1871 entstand hier der berühmte Leibl-Kreis um die Maler Wilhelm Leibl und Carl Schuch, später folgten unter anderem Lovis Corinth, Ernst Weiers und Olaf Gulbransson. Letzterer feierte im Salettl des Gasthofs Drei Rosen 1923 den Polterabend mit seiner dritten Frau Dagny.

Auch Kunstwerke an vielen Hausfassaden in Bernried

Dieses Salettl wiederum ist einer von vier Schauplätzen, wenn kommendes Wochenende wieder die Bernrieder Kunstausstellung ihre Pforten öffnet. Die groß angelegte Schau von Künstlern, die im Ort leben oder mit ihm verbunden sind, ist seit mittlerweile 47 Jahren ein Sommer- Ereignis, das zahlreiche Gäste anlockt. Als Schauplätze im Ortskern dienen neben dem Salettl die Torbogenhalle im Klosterhof sowie der historische Sommerkeller, der auf über 800 Quadratmetern Fläche auch Raum für große Formate bietet. Zudem stellt das Buchheim-Museum seinen Ausstellungsraum im Turm zur Verfügung.

Werke von 36 Malern und Bildhauern sind an diesen Orten mindestens zwei Wochen lang zu sehen – bei freiem Eintritt (außer im Museum). Neu sind drei Workshops und Vorführungen von Künstlern, Informationen dazu unter bernrieder-kunstausstellung.de. Übrigens: Auch der „Bernrieder Kunstspaziergang“, im Coronajahr 2021 als Ersatz ins Leben gerufen, bleibt nun als Ergänzung bestehen – mit Kunstbannern an den Fassaden vieler Bernrieder Häuser.

Riesen-Vielfalt beim Künstlerstammtisch Raisting

Seit mittlerweile 15 Jahren setzt auch der Künstlerstammtisch Raisting allsommerlich ein Kunst-Highlight in der Region. Die kreative Runde von insgesamt rund 50 Künstlern, die sich monatlich im Gasthof Drexl zum Erfahrungsaustausch treffen, hat als Ort seiner Gemeinschaftsausstellung heuer wieder das Blaue Haus in Dießen auserkoren. 42 Mitglieder zeigen dort bis zum 6. August aktuelle Arbeiten. Bei der Vernissage am kommenden Samstag, 29. Juli, gibt es auch Live-Gesang unter dem vielversprechenden Motto „Bestes Weibsgeträller“ sowie Musik der Gruppe „Veranda“. Und auch die Finissage am Samstag, 5. August, wird klangvoll: Die Band „Livingroom“ unterhält mit kultigem „Rock im Wohnzimmer“.

Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung des Künstlerstammtischs Raisting ist am Samstag, 29. Juli, um 18 Uhr im Blauen Haus an der Prinz-Ludwig-Straße 23 in Dießen (geöffnet bis 6. August: täglich 11-19 Uhr). Info: www.kuenstler-stammtisch-raisting.de. Die 47. Bernrieder Kunstausstellung wird am Sonntag, 30. Juli, um 11.30 Uhr mit Buffet und Blasmusik im Klosterhof eröffnet. Die Ausstellungen im Ort sind bis 10. August (Klosterhof) bzw. 15. August werktags von 14-19 Uhr und Sa/So/Feiertag von 10-19 Uhr zu sehen. Im Buchheim-Museum läuft die Ausstellung bis Ende September (tägl. außer Mo 10-18 Uhr).