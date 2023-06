Mit Lachwald, Luise Kinseher und Otto: Humorfestival geht in die 3. Runde

Offizielle Eröffnung am Samstag

Angesichts vieler offener Fragen bei der Realisierung des Projekts „Forum Humor“ in Bernried ist den Verantwortlichen derzeit weniger zum Lachen zumute. Trotzdem wird das 3. Humorfestival in der Gemeinde stattfinden – mit Größen aus der Kabarett- und Karikaturistenszene sowie vielen Aktionen.

Bernried – Gelacht werden durfte schon vor der offiziellen Eröffnung des Festivals am Samstag, 1. Juli (17 Uhr). Denn die Bilder des Ostfriesen Otto Walkes sind bereits seit 17. Juni im Buchheim-Museum zu sehen. „Otto. Die Ausstellung“ ist ein Querschnitt durch sein Lebenswerk. „Sie umfasst vor allem Zeichnungen und Gemälde, garniert mit Kindheitsdokumenten, Requisiten von Filmen und Live-Shows sowie Audio- und Videodokumenten seiner legendären Auftritte“, heißt es seitens der Veranstalter, dem Verein „Forum Humor und komische Kunst“, der Gemeinde, dem Buchheim-Museum und der LVA-Klinik Höhenried.

Auf dem Klinikgelände hat auch der Lachwald von David Berlinghof seinen Platz, er war in den beiden Jahren zuvor am See zu finden und bleibt nun als Dauerinstallation auf dem Klinikgelände. Viel versprechen sich die Veranstalter auch von der „Wunderwelt Bernried“, einem Projekt des kanadischen Künstlerinnenkollektivs „Daily tous les jours“: An der Brücke des Buchheim-Museums werden drei Schaukeln installiert. Wer dort schaukelt, erzeugt ganz individuelle Musik. Auch die Schaukeln werden bleiben, weitere Projekte zwischen Dorf und Museum sind im Rahmen der „Wunderwelt“ geplant.

45 Cartoons auf dem Humorparcours

Bereits bekannt und sehr beliebt bei den Besuchern der beiden ersten Festivals ist der Humorparcours.. Den Seeweg vom Buchheim-Museum zur Schiffsanlegestelle säumen diesmal nicht 30, sondern 45 Cartoons von Künstlern aus Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz. Fortgesetzt wird der Parcours im Glashaus am Rathaus; dort werden sich sechs weitere Künstler präsentieren.

Herzstück des 3. Humorfestivals sind dann die Tage vom 20. bis 22. Juli, mit Musik und Kabarett mit Auftritten von Monika Drasch, Luise Kinseher und Christine Eixenberger, alle im Sommerkeller. „Kann ich Lachen verschicken?“, fragt sich der Autor Georg Cadeggianini am Mittwoch 26. Juli; er hilft Kindern und Erwachsenen beim Gestalten und Versenden von Postkarten.

Erinnerungen an eine Hochzeit vor 100 Jahren

An eine Hochzeit vor 100 Jahren erinnert Gulbransson-Biograph Gerd Holzheimer am Donnerstag 7. September: Der Maler und Zeichner Olaf Gulbransson und Dagny Björnson feierten ihren Polterabend 1923 im Gasthaus „Drei Rosen“. Heute wie – vermutlich – damals spielt im Salettl die Blaskapelle Bernried auf.

Reinhard Wittmann, Vorsitzender des Vereins „Forum Humor und Komische Kunst“, freut sich am meisten auf den Auftritt von Christine Eixenberger, bei dem auch die örtliche Feuerwehr mit eingebunden werden soll. „Die lachenden Gäste im Dorf und der Humorparcours“ sind die Dinge, auf die sich Bernrieds Bürgermeister Georg Malterer beim Humorfestival am meisten freut.

