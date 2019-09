Aktionstag des Gartenwinkel-Pfaffenwinkel: „Sommerausklang“ im Grünen

Das Netzwerk Gartenwinkel-Pfaffenwinkel veranstaltet im Landkreis Weilheim-Schongau einen letzten Aktionstag für heuer. Unter dem Motto „Sommerausklang“ öffnen am morgigen Samstag, 7. September, Gärten und Parks des Netzwerkes von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten.

Landkreis – Mit dabei ist der „Bruggerhof“ (Bruckerhof 3) von Angelika von Courten bei Böbing. Blumensamen können hier selbst gesammelt werden, sagt von Courten. Die große ländliche Gartenanlage und der alte Baumbestand sowie der Obstgarten dienen hier als Insekten-Magnete.

Der Privatgarten „Gartenglück und Apfelreich“ von Barbara Landerer in Rottenbuch (Haldenberger Straße 15) kann ebenfalls an diesem Tag besucht werden. Das „Apfelreich“ besteht aus einem Obstgarten, der mit vielen verschiedenen Obstbäumen vielfältig bepflanzt und gestaltet wurde, heißt es auf der Internetseite des Netzwerkes Gartenwinkel-Pfaffenwinkel. Der Garten biete lauschige Sitzplätze und spiegelnde Wasserstellen.

Führung im Bernrieder Park und zu den Hirschgehegen in Oberhausen

Im Bernrieder Park werden Tee am Teehaus und eine Führung durch die Parkanlage angeboten. Beginn der Führung ist um 13 Uhr. Treffpunkt ist beim Friedhof/Wasserhaus. „Der Park ist auch öffentlich zugänglich, man kann also auch einfach so vorbei schauen“, sagt von Courten.

Die Staudengärtnerei Spatz und Fink aus Oberhausen zeigt in ihrem Unternehmen (Kreilhof 7) ihr Sortiment. Ergänzend dazu werden Führungen zu den Hirschgehegen angeboten.

Führungen in der Ausgrabungsstätte der Villa Rustica in Peiting (Kreuter Weg) mit Rundgang durch den römischen Nutzgarten finden von 14 bis 16 Uhr statt.

Auch bei Regen findet die Veranstaltung statt

Anneliese Weber wird auf ihrem Hof in Dießen-Dettenschwang (Heckstraße 6) rund 100 verschiedene Tomatensorten präsentieren und erklären, welche Möglichkeiten zur Verarbeitung es gibt.

Bei Regen „gehe ich davon aus, dass der Aktionstag trotzdem stattfindet“, so von Courten. „Die Besucher sind ja nicht aus Zucker.“

Das Besondere an den teilnehmenden Gärten sei, dass die Pflanzen nicht chemisch behandelt werden. „Alle Gärten sind ökologisch aufgestellt.“ Das sei ein Aufnahmekriterium, um bei den Aktionstagen teilnehmen zu dürfen.

Dieses Jahr fand ein „Tag der offenen Gartentür“ im Landkreis Weilheim-Schongau statt

