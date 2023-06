Nachverdichtung Ja oder Nein? Weiter Debatten um Bernrieder Ortskern

Von: Johannes Thoma

Teilen

Etwas Besonderes: Der alte Ortskern von Bernried; der Gemeinderat diskutierte zum wiederholten Male, ob er dort eine Nachverdichtung zulassen soll oder nicht. „Keine unnötigen Hoffnungen“ © Ralf Ruder

Seit dem 17. Jahrhundert ist die Struktur des Bernrieder Ortskerns nahezu unverändert: Soll das so bleiben oder soll die Gemeinde eine maßvolle Nachverdichtung auf den großzügigen Grundstücken zulassen? Diese Frage beschäftigt den Gemeinderat seit Jahren, eine Lösung hat er – noch – nicht gefunden.

Bernried – Üppig bewachsene Grünflächen, kleine Häuser und schmale Wege, die an den Grundstücken vorbeiführen: So sieht der Dorfkern von Bernried, 2006 zum schönsten Dorf Deutschlands gewählt, zwischen Kloster und Rathaus aus. „Darum beneiden uns viele Gemeinden“, so Bürgermeister Georg Malterer bei der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend.

Anlass waren zwei – erneute – Anträge von Anwohnern, die auf ihren Grundstücken jeweils ein zusätzliches Gebäude errichten wollen. Auf der Tagesordnung standen diese Anträge, tatsächlich aber diskutierte der Gemeinderat zum wiederholten Mal, wie man allgemein verfahren solle: die Anträge grundsätzlich ablehnen oder im Einzelfall ein zusätzliches Haus erlauben? Rechtlich wäre eine Ablehnung kein Problem, obwohl manche Grundstücke 2000 Quadratmeter und mehr groß sind. Denn im Bebauungsplan, der aus den 80er Jahren stammt, sind die Grünfllächen rechtlich den Wohngebäuden gleichgestellt, wie Malterer betonte.

Gemeinderat hin und her gerissen

„Ich bin hin und hergerissen“, sagte Gemeinderätin Regina Steiger und gab damit die Meinung einiger Gemeinderäte wieder. Allerdings gibt es auch Befürworter einer Nachverdichtung wie Doris Kremser und Wolfgang Mutter: „Das ist doch im Prinzip eine Art Einheimischenmodell, wir ermöglichen einem Grundbesitzer, auf seinem Grund ein zusätzliches Gebäude zu errichten“, so Mutter. Die beiden Gemeinderäte bezogen sich dabei vor allem auf den speziellen Antrag eines Grundstücksbesitzers am Valleyweg. Der will auf eine Wohneinheit im bestehenden Gebäude verzichten und dafür ein rund 112,5 Quadratmeter großes Haus, das ebenfalls von der Familie bewohnt werden soll, auf seinem großzügigen Grund errichten. Er hat sich seit 2018 bereits mehrfach deswegen an die Gemeinde gewandt

Klar gegen eine Nachverdichtung ist 2. Bürgermeister Robert Schiebel: „Ein unverhältnismäßig großes Abrücken vom Bebauungsplan wäre eine sträfliche Vernachlässigung der Verantwortung unserer Generation für die zukünftigen Generationen in Bernried“, schrieb er in seinem Antrag dazu. Bei Änderungen könnten Bezugsfälle geschaffen werden, die dann unter Umständen andere Anwohner auf den Plan rufen könnten, ihre Interessen gerichtlich durchzusetzen, so Schiebel. „Allgemeininteressen vor Einzelinteressen“, formulierte Andreas Lütdke seine Ablehnung.

„Keine unnötigen Hoffnungen machen“

Insgesamt war das Stimmungsbild im Gemeinderat eher gegen eine Nachverdichtung. Auch eine frühere Bürgerbefragung der Gemeinde hatte ein ähnliches Bild ergeben. Die beiden beratenden Ortsplaner der Gemeinde hatten sich im Grundsatz ebenfalls gegen eine Nachverdichtung ausgesprochen. „Das Gremium ist noch nicht entscheidungsreif“, stellte Bürgermeister Malterer fest. Der Gemeinderat vertagte die Entscheidung daher.

Vorher allerdings gab Christine Philipp zu bedenken, dass der Gemeinderat den Antragstellern „keine unnötigen Hoffnungen“ machen sollte. „Die wollen wissen, wo der Gemeinderat steht. Das ist nur fair.“