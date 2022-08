Bernried diskutiert: Ein Neubau mitten im Landschaftsschutzgebiet am Starnberger See?

Bernried von oben: Die Parkstraße (unten Mitte), wo sich das Anwesen befindet. © Google Earth

Was ist ein 16 Jahre altes Versprechen wert? Wann darf überhaupt im Landschaftsschutzgebiet gebaut werden? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Bernrieder Gemeinderat. Eine Antwort auf diese Fragen wird es nur in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt geben.

Bernried – Eine Bauvoranfrage für ein Haus an der Parkstraße zwischen Seeshaupter Straße und Bernrieder Park unweit des Starnberger Sees warf die Fragen im Gemeinderat auf. Der Hausbesitzer möchte wissen, ob er auf dem großzügigen Grundstück quasi ein zweites Haus an das bestehende anbauen darf oder ob er weiter nördlich ein eigenes Gebäude errichten darf. Letztere Option wäre ihm aus erbrechtlichen Gründen lieber. Dafür würde er auf den Ausbau des bestehenden Hauses verzichten. Dies sei ihm von Kreisbaumeister Alfons Rohrmoser 2006 mündlich zugesagt worden. Der habe ihm eine Verdopplung seiner Wohnfläche in Aussicht gestellt, schrieb er in seiner Bauvoranfrage.

Der Gemeinderat zeigte sich von der Absicht eines Neubaus wenig angetan. Vorstellen können man sich höchstens eine Vergrößerung der Wohnfläche am bestehenden Haus, aber keinesfalls einen Neubau im Landschaftsschutzgebiet oder eine zusätzliche Wohnung im bestehenden Haus. Bei der Sitzung wurden auch Befürchtungen laut, es könne ähnliche Bauwünsche seitens der Nachbarn geben.

Erst kamen die Häuser, dann das Landschaftsschutzgebiet

Laut Bürgermeister Georg Malterer wurden die Häuser vor vielen Jahrzehnten errichtet, zum Landschaftsschutzgebiet wurde das Gebiet wohl erst danach. Deshalb gelte auch Bestandsschutz. Dass der Gemeinderat einen Bebauungsplan aufstellt, um das Bauvorhaben möglich zu machen, kann sich Malterer nicht vorstellen. Wie das Versprechen des früheren Kreisbaumeisters zu interpretieren sei, müsse erst abgeklärt werden. Deshalb regte er an, gemeinsam mit dem Landratsamt eine Lösung zu erarbeiten.

Dem Landratsamt, der für die Genehmigung letztlich zuständigen Behörde, ist von einem Versprechen nichts bekannt. „Auch Kreisbaumeister Horst Nadler ist nicht erinnerlich, dass er jemals mit einer Bebaubarkeit des betreffenden Grundstücks befasst war. Aussagen des vormaligen Kreisbaumeisters Rohrmoser dazu sind nicht dokumentiert“, schreibt die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage. Und eine Zusage des Landratsamts habe nur rechtliche Relevanz, wenn sie schriftlich erteilt werde. Zudem erlischt eine solche Zusage nach vier Jahren.

An- oder Ausbau nur unter restriktiven Voraussetzungen

Ein An- oder Ausbau sei allenfalls unter den sehr restriktiven Voraussetzungen zulässig, so die Behörde. Ohne einen konkreten Bauantrag lasse sich nicht einschätzen, ob diese Voraussetzungen vorlägen. Die Errichtung von zwei separaten Wohnhäusern ist laut Landratsamt jedoch von vornherein ausgeschlossen.

Die Aufnahme einer Fläche in einen Bebauungsplan wiederum liege in der gemeindlichen Planungshoheit. Einen Anspruch darauf gebe es nicht.

