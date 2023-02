Otto Waalkes feiert seinen 75. Geburtstag im Buchheim-Museum - auf ganz besondere Art

Von: Magnus Reitinger

PK zum neuen Programm des Buchheim Museums Bernried 16022023

Ein „buntes, cooles und humorvolles Programm“ verspricht das Buchheim-Museum seinen Besuchern fürs Ausstellungsjahr 2023. Highlight ist die große Sommerschau des Komikers Otto Waalkes. Aber auch sonst gibt’s allerlei Schönes und Skurriles.

Bernried – Von der feinsten Holzschnittsammlung des Expressionismus bis zum schönsten Kitsch aus Lothar-Günther Buchheims „Grüner Galerie“, von ganz junger Gegenwartskunst bis zum Altmeister Otto Waalkes: Als „Wunderwelt und Wunderkammer des Skurrilen und des Schönen“ präsentiert sich das Buchheim-Museum mit seinem Programm für 2023.

Kinder können einen Malkurs mit Otto gewinnen

Prominentes Highlight ist zweifellos „Otto. Die Ausstellung“, mit der ab 17. Juni der wohl bekannteste lebende Komiker Deutschlands gefeiert wird. Zu Ottos 75. Geburtstag würdigt das Museum dessen Lebenswerk – als Komiker und als Maler. Letzteres ist der Friese nicht etwa nebenbei. Waalkes, der an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg Kunst studiert hat, lässt im Buchheim-Museum seine Ottifanten quer durch die Kunstgeschichte galoppieren. Dazu gibt’s Kindheitsdokumente, Requisiten von Filmen und Live-Shows sowie Audios und Videos legendärer Auftritte. Denn Ottos Komik, sagt Museumsdirektor Daniel J. Schreiber, „hat unser Land verändert – zum Besseren. Deutschland ist lustiger, lässiger und lockerer geworden.“

Beim Pressegespräch zum Jahresprogramm im Museum meldete sich auch Otto selbst zu Wort – per Videobotschaft: „Ich will nicht nur durch Quantität überzeugen, sondern – jetzt kommt die erste Überraschung – auch mit Qualität“, erklärte der 74-Jährige. Und er werde sich besonders für Kinder etwas einfallen lassen („damit sie nicht zu kurz kommen, die sind ja schon so kurz“). Geplant ist laut Schreiber ein großer Malwettbewerb für die Kleinen. Den Gewinnern winkt ein Malkurs mit Otto.

Eine der feinsten Holzschnittsammlungen des Expressionismus

Aber auch bis dahin wird es gewiss keinem langweilig im Buchheim-Museum. Der Reigen der Sonderausstellungen 2023 beginnt am 11. März mit „Flächenbrand Expressionismus“: 150 Druckgrafiken aus der Sammlung Hierling – die als eine der feinsten Holzschnittsammlungen des Expressionismus gilt – führen eine große stilistische und thematische Vielfalt vor Augen, so die Ankündigung: „Porträt, Akt, Mensch und Natur, Stadtleben, Dorf, Industrie, Varieté, Gesellschaftskritik, Wege zur Abstraktion.“ Nach Präsentationen im Museum Ulm und im Schloss Moyland werden die Werke nun in erweitertem Umfang in Bernried gezeigt.

Premiere mit einer jungen Malerin aus Portugal

Neuland betritt das Buchheim-Museum, wenn es im Frühjahr erstmals „junge, noch nie gezeigte Kunst“ präsentiert: Sofia Seidi, die 1997 auf Madeira geboren ist, in Lissabon Malerei und in Coimbra Museologie studiert hat, stellt ab 15. April eigene Gemälde aus – und sie kuratiert eine Ausstellung für angehende Künstlerkollegen. Was ihn an den Alltagsszenen in Seidis Bildern fasziniert, beschreibt der Museums-Chef so: „Die Lust an der Überraschung ist in ihrem phantastischen Realismus ebenso gegenwärtig wie die Angst vor Unheil und Versagen.“

Schönster Kitsch aus Buchheims wilder Sammlung

„Das Schönste vom Schönen“, mit diesem Titel hatte Lothar-Günther Buchheim (1918-2007) einen Raum in seiner „Grünen Galerie“ in Feldafing versehen, der voller Krimskrams war: Stickbilder, Puppen, Porzellanfiguren, Kunstblumen und Kunstobst, aber auch maschinengewebte Teppiche aus Südeuropa und Nordafrika. Kitsch, den Buchheim stets als „Ausdruck von Persönlichkeit“ und „Traum von Schönheit“ achtete – und der ab 29. Juli im Museum zu einem einem „Fest fürs Auge“ wird.

In „Buchheims Sammlung nichtwestlicher Kunst“ führt ab Oktober die Ausstellung „Reisezentrum“. Man wolle „beim Staunen ansetzen“, so Schreiber, aber auch „verschiedene Interpretationsansätze liefern“ – gemeinsam mit Künstlern und Forschern aus Europa und aus Afrika.

2022 kamen 86.000 Besucher ins Bernrieder Museum

Dem Maler Leo von König (1871-1944) ist ab 16. Dezember die letzte Ausstellung des Jahres gewidmet, die dann bis in den April 2024 reicht. König, letzter Präsident der Berliner Secession, verbrachte seinen Lebensabend in Tutzing und stand dort Buchheim – so Schreiber – „als väterlicher Freund und künstlerischer Lehrmeister zur Seite“.

Eines scheint mit diesem Jahresprogramm gewiss: Den Erfolg des Vorjahres mit insgesamt 86.000 Besuchern dürfte das Buchheim-Museum 2023 allemal toppen.