Schon über 50.000 Besucher in Bernrieder Otto-Schau: Da ist sogar Waalkes (fast) sprachlos

Von: Magnus Reitinger

Stets zu Späßen aufgelegt: Der Komiker und Maler Otto Waalkes im Buchheim-Museum zwischen Erich Heckels Gemälde „Der schlafende Pechstein“ (l.) und seiner eigenen Version davon – mitsamt Ottifant. © Ruder

Auf den Riesenerfolg seiner Ausstellung im Buchheim-Museum ist laut Otto Waalkes ganz Ostfriesland stolz. Was ihn selbst besonders freut und was er in Bernried demnächst gern malen möchte, erzählt der Komiker im Interview.

Bernried – Wohl keine Ausstellung im Landkreis hat jemals mehr Menschen angezogen als diese: „Otto. Die Ausstellung“ im Buchheim-Museum Bernried ist ein Riesenerfolg – wenngleich das Haus durch die Entlassung von Direktor Daniel J. Schreiber und PR-Leiterin Claudia Lamas Cornejo jüngst negative Schlagzeilen machte. Seit der umjubelten Eröffnung Mitte Juni haben über 50.000 Besucher die Otto-Schau gesehen. Landauf, landab berichteten Zeitungen, Magazine, Radio- und Fernsehsender über die Ausstellung, mit der Otto Waalkes seinen 75. Geburtstag feiert – von „Stern“ über die FAZ bis zu „ZDF heute“. Aber was sagt eigentlich der Künstler selbst dazu? Im Interview unserer Zeitung verrät Otto, der wohl bedeutendste lebende Komiker Deutschlands, warum ausgerechnet das Buchheim-Museum Schauplatz der Ausstellung wurde und was er in Bernried in den nächsten Monaten unbedingt noch anschauen will.

Ihre Ausstellung in Bernried ist ein Riesenerfolg. Haben Sie damit gerechnet, beim ersten Auftritt als Maler in Bayern so gefeiert zu werden?

Nie im Leben. So weit weg von Zuhause gefeiert zu werden, ist schon eine Riesenkompliment für einen einfachen Ostfriesen. Aber die Bayern haben einen Sinn für Komik: Karl Valentin, Gerhard Polt, Michael Mittermaier…

Welche Reaktion hat sie denn besonders gefreut?

Die Well-Brüder haben bei der Eröffnung gespielt und mich danach sehr gelobt – weniger für die Gemälde, mehr für die Schnaderhüpferl, die wir zusammen gesungen haben.

Warum war genau das Buchheim-Museum Ihr Wunschort für diese Ausstellung?

Das Museum ist drinnen genauso schön wie draußen – ein ideales Freiluftgehege für meine Ottifanten.

Gibt es ein Werk in der Sammlung des Buchheim-Museums, das Sie besonders bewegt?

Ein Bild von Erich Heckel: Der schlafende Max Pechstein im Liegestuhl. Ich glaube, das ist fast in Ostfriesland entstanden, in Dangast am Jadebusen. Ich habe mich sofort damit identifiziert und mich selbst in dem Liegestuhl gemalt.

Und wie gefällt Ihnen der Rest von Bernried?

Sehr schön: die Badebuchten am Starnberger See. Und das ehemalige Augustiner-Kloster hat mir auch sehr imponiert. Wir Ostfriesen haben auch einen Nationalheiligen: Den Heiligen Hain.

Wie wollen Sie die Nummer 1 toppen? Das wird ein Riesenproblem.

Was sagt man eigentlich in Ostfriesland dazu, dass Sie Ihren 75. Geburtstag so sehr in Bayern feiern?

Darauf sind alle sehr stolz. Der Otto feiert in Bayern, ja, sogar in Oberbayern. Schon Frank Sinatra hat ja gesagt: Wer’s in Oberbayern schafft, der schafft es überall.

Schauen Sie selber in den kommenden Monaten noch mal im Buchheim-Museum vorbei?

Auf jeden Fall!

Was wollen Sie in der Umgebung von Bernried dann unbedingt noch sehen?

Ich möchte mir zum Beispiel die alten Eichen im Bernrieder Park noch genauer anschauen. Vielleicht halten sie ja still, und ich darf sie malen…

Es ist ja nicht nur diese Ausstellung ein Riesenerfolg, sie landeten zeitgleich mit einem Remix Ihres „Friesenjung“ ganz oben in den Musik-Charts. Wie kann das alles zu Ihrem 80. Geburtstag in fünf Jahren noch getoppt werden?

Wie wollen Sie die Nummer 1 toppen? Das wird ein Riesenproblem.

„Otto. Die Ausstellung“ ist noch bis zum 5. November zu sehen: Dienstag bis Sonntag sowie Feiertage von 10 bis 18 Uhr. Für den Besuch – vor allem am Wochenende – wird der vorherige Erwerb eines Online-Tickets empfohlen. Info: www.buchheimmuseum.de, Telefon 08158/99700.