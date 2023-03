Seine Liebe gehörte der Mission: Pfarrer Richard Tyroller mit 91 Jahren gestorben

„Anwalt der Nomaden“

Von Johannes Thoma schließen

Früherer Pfarrer von Bernried, Xaver Tyroller, ist verstorben – Auferstehungsgottesdienst in Frieding

Frieding/Bernried – Der Ruhestandsgeistliche und langjährige Missionspriester Xaver Tyroller ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war auch im Landkreis tätig und zwar in Pähl, Seeshaupt und vor allem in Bernried. Von 1994 bis 2002 war Tyroller Pfarrer in Bernried – und noch heute ist er dort hoch geschätzt. Zahlreiche Bernrieder waren bei der Beerdigung in Schrobenhausen. „Er war ein beseelender Mensch. Er hat ein Bild von der Kirche vermittelt, wie sie sein sollte“, sagte Schwester Beate vom Kloster Bernried.

Noch bis zuletzt hatte er Kontakt nach Bernried, immer freitags feierte er im Kloster mit seinem Bruder Richard einen Gottesdienst. „Er war mit Leib und Seele Missionar und ein durchweg positiver Mensch. Er hat die Menschen gemocht, und die Menschen haben ihn gemocht“, so Alt-Bürgermeister Josef Steigenberger, der auch bei der Beerdigung war. Der Verstorbene war auch maßgeblich an der Gründung des Bernrieder „Akzente-Chors“ beteiligt.

2002 Rückkehr nach Bayern

Tyroller wurde am 11. September 1931 in Schrobenhausen geboren und am 2. Juni 1957 zum Priester geweiht. Bischof Bertram Meier würdigt ihn als Priester voller Begeisterung. „Xaver Tyroller hat sein Priestersein als Berufung zum Missionar entdeckt und zeitlebens mit Herzblut erfüllt. Gern nahm er zusammen mit seinem Bruder Richard das Angebot von Bischof Josef Stimpfle an, sich in die Mission nach Ostafrika senden zu lassen“, so der Bischof.

Dabei habe sich Tyroller stets als „Anwalt der Nomaden“ verstanden. Er baute mit seinem Bruder Richard in der Ortschaft North Horr in Kenia neben der eigentlichen Missionsstation zahlreiche Außenstationen in ihrem weiten Seelsorgesprengel auf; außerdem wurden mehrere Schulen und Kindergärten sowie eine Krankenstation errichtet. Über ihre Beziehungen in die Heimat konnten die beiden Brüder zudem zahlreiche Unterstützer für die Belange der Gabbra gewinnen. Rund 5000 Menschen bekennen sich heute in North Horr zur katholischen Kirche.

Nach 19 Jahren in Ostafrika kehrte Xaver Tyroller 1994 wieder in das Bistum Augsburg zurück und übernahm die Pfarrei Bernried. Nach seiner altersbedingten Emeritierung 2002 blieb er weiterhin in der Region als Seelsorger tätig, unter anderem als Aushilfspriester für Seeshaupt und die Pfarreiengemeinschaft Pähl. Er wohnte mit seinem jüngeren Bruder Richard zunächst in Pähl, danach im Pfarrhaus Frieding; dort ist er auch verstorben. Am Dienstag, 28. März, wird um 19 Uhr in der Pfarrkirche von Frieding ein Auferstehungsgottesdienst für den Verstorbenen gefeiert. mm