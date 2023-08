Spitzenmusiker aus Kiew als „Brückenbauer“ in Bernried

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Solistin beim Konzert des Orchesters „Kyiv Kamerata“ in Bernried ist Geigerin Bogdana Pivnenko. © Veranstalter

„Kultur verbindet und eröffnet Chancen“ – das ist die Botschaft eines außergewöhnlichen Konzerts in Bernried: Spitzenmusiker aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew präsentieren am 6. September im Sommerkeller ein Programm, das Brücken schlägt.

Bernried – Preisträger zahlreicher Wettbewerbe bilden die „Kyiv Kamerata“: Das renommierte Orchester, 1977 vom Pianisten Walerij Matjuchin gegründet, erhielt 1993 den Status eines staatlichen Ensembles und wurde dank Konzerten bei bedeutenden Festivals weit über die Ukraine hinaus bekannt. Das in unterschiedlichen Besetzungen und Größen auftretende Kollektiv pflegt Kammermusik nahezu aller Stilrichtungen und Epochen, von den barocken Klängen Vivaldis und Bachs über die Klassiker Haydn und Mozart bis hin zu Wagner, Strawinsky oder Schönberg. Darüber hinaus brachte und bringt das Ensemble zahlreiche Werke zeitgenössischer ukrainischer Komponisten zur Uraufführung.

Lesen Sie auch: Neue Suche nach Geothermie im Raum Weilheim

„Wichtiger Vermittler der ukrainischen Kultur“

Anderthalb Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine sei „Kyiv Kamerata“ mehr denn je „ein wichtiger Vermittler der ukrainischen sowie Weltkultur“, heißt es in der Ankündigung für die aktuelle Konzerttournee, die das Orchester auch an den Starnberger See führt: Im historischen Sommerkeller unter dem Rathaus Bernried präsentiert das Solistenensemble am Mittwoch, 6. September, ein Programm, das „die feste Verankerung ukrainischer Musik in der europäischen Tradition widerspiegelt“. Die Stücke-Auswahl schlägt eine Brücke vom Land am Schwarzen Meer bis nach Südamerika, von Antonio Vivaldi (1678-1741) zu dem 1975 in der Ukraine geborenen Zoltan H. Almashi, der in seinem Stil eine Synthese von Tradition und Innovation schafft.

„Jahreszeiten“ von Vivaldi, Piazzolla und zeitgenössischen Komponisten

Der Titel des Benefizkonzerts lautet „Jahreszeiten“: Neben Vivaldis berühmten „Jahreszeiten“ erklingen gleichnamige Werke von Astor Piazzolla, Jewhen F. Stankovych sowie Almashi. Solistin ist die ukrainische Geigerin Bogdana Pivnenko, die zahleiche internationale Wettbewerbe gewonnen hat. „Ihre brillante Technik und Musikalität begeistert das Publikum in der ganzen Welt“, verheißt die Ankündigung. Und über die Virtuosität hinaus bringt „Kyiv Kamerata“ eine besondere Botschaft mit nach Bernried: „Kultur verbindet und eröffnet Chancen“.

Das Konzert des Orchesters „Kyiv Kamerata“, unterstützt von der Gemeinde Bernried, beginnt am Mittwoch, 6. September, um 19.30 Uhr im Sommerkeller Bernried, Dorfstraße 26. Karten: Tourismusbüro Bernried, Buchhandlung Lesbar in Weilheim, www.muenchenticket.de oder Tel. 0157-33 65 36 78.