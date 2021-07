Am Starnberger See: Fassaden von Häusern, Scheunen und Silos werden zur Ausstellungs-Fläche

„Bernrieder Kunstspaziergang“

Von Magnus Reitinger

Mit einem besonderen Konzept trotzen Bernrieds Künstler sämtlichen Corona-Unwägbarkeiten: Ihre große jährliche Sommerausstellung findet heuer komplett „open-air“ statt – mit riesigen Bildern an Fassaden aller Art.

Bernried – Es war ja schon immer viel Kunst in Bernried – wo 1871 der berühmte „Leibl-Kreis“ um den Maler Wilhelm Leibl entstand und über die Jahrzehnte Größen wie Lovis Corinth, Max Slevogt oder Ernst Weiers wirkten. Aber so viel Kunst wie heute war auch in Bernried noch nie. Und erst recht nicht so ortsbildprägend. Nachdem das Humorfestival hier seit Mitte Juli bereits einen Skulpturenpark, einen „Lachwald“ und eine Cartoonausstellung unter freiem Himmel bietet, kommt nun die nächste Freiluft-Attraktion hinzu: der „Bernrieder Kunstspaziergang“. Er ersetzt heuer die große „Bernrieder Kunstausstellung“, die seit 1976 alljährlich viele hundert Neugierige in die Torbogenhalle im Klosterhof, das Salettl des Gasthofs Drei Rosen oder den historischen Sommerkeller lockte.

+ Selbst Silowände werden zur Kunstfläche. © Veranstalter

Alljährlich? Fast. 2020 kam Corona dazwischen, und die Kunstschau konnte nur digital stattfinden. Das sollte 2021 wieder anders werden, dachten sich Julia Compagnon und Ingrid Klemm-Beyer, zwei der vielen Künstlerinnen, die heute in Bernried leben und arbeiten – und brachten ein Konzept auf den Weg, das unabhängig von stets sich ändernden Hygieneregeln funktioniert. Gemälde von 34 heimischen Künstlern wurden auf große Meshbanner gedruckt und quer durchs Dorf an Haus-, Scheunen- oder auch Silowände gehängt. Zusammen mit Skulpturen einiger Bildhauer laden sie zum „Bernrieder Kunstspaziergang“ ein.

+ Auch Skulpturen säumen den Weg des „Bernrieder Kunstspaziergangs“. © Veranstalter

Ausgehend vom Bahnhof führt der Spazierweg, gesäumt von altehrwürdigen Bäumen, zum alten Ortskernund in den Klosterhof. Dort laden Skulpturen und weitere Kunstwerke zum Verweilen, Ausruhen und Genießen ein, ehe es über die Nussallee weiter am See entlang bis zum Buchheim-Museum geht – wo ebenfalls Originale der teilnehmenden Künstler ausgestellt sind. „Dieser Spaziergang öffnet für Groß und Klein die Sinne für die Kunst, die Kulturdenkmäler und die Natur“, werben die Organisatoren – und laden ein, „neue kulturelle Eindrücke in diesen Verbindungen zu erleben“.