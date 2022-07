Taufe mal ganz anders: Direkt am Ufer des Starnberger Sees

Teilen

Ein unvergessliches Erlebnis für alle Teilnehmer – egal, ob Täufling oder nicht –, war das Tauffest der evangelischen Kirche am Ufer des Starnberger Sees. © Ralf Ruder

Eine ganz besondere Taufe fand jetzt in Bernried statt. Direkt am Ufer des Starnberger Sees wurden 19 Kinder in die evangelische Gemeinde aufgenommen.

Bernried – Die Musik der Band „Mut“ traf das Motto des Nachmittags genau. Wunderland“, das Eingangslied zum festlichen Tauffest, passte hervorragend zu der gewählten Örtlichkeit. Erstmals wurden in Bernried am Starnberger See, nähe des Dampferstegs, 19 Kinder im Alter von null bis neun Jahren feierlich getauft. Das Wetter war herrlich, der See schlug kleine Wellen an das Ufer, die Sitzbänke unter den schattigen Bäumen luden Täuflinge, Eltern und Taufpaten ein, Platz zu nehmen und die Messe in Gottes freier Natur zu genießen – auch wenn die Kleinen nur zu gerne in das kühle Nass gingen und dabei nicht auf ihre schönen Kleider und Anzüge achteten, sehr zum Leidwesen mancher Eltern.

Die Kinder befüllten die Taufbecken selbst mit Wasser aus dem See

Auch die drei Taufbecken auf dem Areal warteten darauf, dass die Kinder sie vor dem Taufgelübde mit Wasser füllen durften. Die evangelische Pfarrerin Anne Roß aus Tutzing, Penzbergs Pfarrer Philipp Roß und Dekan Jörg Hammerbacher gestalteten den feierlichen Gottesdienst und nahmen Täuflinge und Eltern mit, gemeinsam den großen Tag und das Tauffest zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen.

Dekan Hammerbacher begrüßte vor dem feierlichen Zeremonie die Tauffamilien. „So eine Gemeinschaft wie heute gab es noch nie. Sie ist wie eine Familie, die durch die Taufe zusammen kommt. Wir glauben, dass alles Leben ein Wunder ist, die Taufe ein Zeichen, das man nicht mehr wegnehmen kann“. Auch Fragen, was es mit dem Taufwasser auf sich hat, wurden beantwortet. „Die Taufe ist das Wasser des Lebens, ein Fest mit vielen unvergesslichen Augenblicken. Damit sollen die Kinder Wurzeln bekommen, die werden sie manchmal mehr brauchen als Flügel“, so die Pfarrer.

Statt gepflegter Langeweile waren die Kinder mit Feuereifer dabei

„Ins Wasser fällt ein Stein“ – das Lied passte hervorragend zur Taufansprache und zur Nähe zum See. Beim Taufbefehl an die Eltern riefen alle einstimmig: „Ja mit Gottes Hilfe“. Während die Band einige Strophen des Liedes „Ich trage einen Namen“ leise spielte, ging es in einer Kinder-Menschenkette zum See, um das See-Wasser in die Taufbecken zu füllen. Alle waren da mit großem Eifer dabei.

Lesen Sie auch: Missliebiger Nachbar tyrannisiert Familie in Wessobrunn

In drei Gruppen durften die Hauptpersonen, die Täuflinge mit ihren Eltern und Paten zum Taufbecken – die Kleinsten wurden getragen. Nach der Zeremonie und den Fürbitten erklang zum Abschluss das Lied „bewahre uns Gott, behüte uns Gott“.

Mit dem Segen und Musik zum Ausklang trafen sich die Teilnehmer zu einem festlichen Essen auf der Wiese. Ein Zauberer ging von Tisch zu Tisch und unterhielt zur Live Musik der Band „Mut“ die Gäste. Die Taufe im Freien war für das evangelische Dekanat Weilheim das erste Mal, dass eine derartige Veranstaltung in diesem Rahmen durchgeführt wurde. Die Band Mut, die mit zeitgemäßer kirchlicher Musik den Gottesdienst umrahmte, wurde von Kirchenorganisten aus München, Christian Seidler, organisiert. VON INGE BEUTLER

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.