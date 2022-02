Mehr Wohnraum, aber die dörfliche Idylle soll erhalten bleiben

Dörfliches Idyll: Der Gemeinderat Bernried möchte das Unterdorf bewahren, hat aber auch Verständnis für diverse Bauwünsche. © ÜFW-Bernried/Gemeinde

Wie geht es weiter mit dem Unterdorf in Bernried? Alles lassen, wie es ist, oder in Einzelfällen maßvolll bebauen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Gemeinderat mehrfach – eine schnelle Lösung wird es allerdings nicht geben. Das machte das Gremium deutlich.

Bernried – „Der Gemeinderat hat zwar grundsätzlich Verständnis für die familiären Bedürfnisse und Bauwünsche einzelner Bauwerber, weshalb er sich auch intensiv mit den Wünschen der Bauwerber befasst. Der Gemeinderat ist allerdings vor allem dem Gemeinwohl verpflichtet“, heißt es in einem Beschluss, der in nicht öffentlicher Sitzung gefasst und bei der jüngsten Sitzung öffentlich gemacht wurde. In den vergangenen Monaten gab es mehrere Anträge, in den Gärten ein zusätzliches Wohnhaus zu errichten – zum Beispiel im Bereich „Reitweg/Valleyweg“ oder an der Tutzinger Straße.

Das Unterdorf, der Bereich rund ums Kloster, bis zum Hotel „Marina“ im ehemals „schönsten Dorf Deutschlands“ ist von der Struktur der Bebauung seit Jahrhunderten nahezu unverändert. Bernrieder Bürger haben im Rahmen des ISEK-Verfahrens (Integriertes städtebauliches Konzept), das die Entwicklung der Gemeinde regeln soll, klar für die Beibehaltung der dörflichen Strukturen votiert. Die Immobilien im Unterdorf, oft Einfamilienhäuser, zeichnen sich meist durch großzügige, reichlich bepflanzte Gärten aus. Dort ein zusätzliches Wohnhaus zu errichten, schließt der 25 Jahre alte Bebauungsplan aus. Wollte man das ändern, müsste der Bebauungsplan geändert oder eine Ausnahme zugelassen werden.

Bürgermeister Georg Malterer machte bei der Sitzung deutlich, dass der Gemeinderat noch Zeit brauche, um Kriterien für eine eventuelle Nachverdichtung zu erarbeiten, eine Bebauung sei „nicht gänzlich ausgeschlossen“. Aber es gelte, die Identität des Ortskerns zu bewahren. „Wegen der grundlegenden Bedeutung für den gesamten alten Ortskern muss gerade in diesem Fall besonders sorgfältig vorgegangen werden“, heißt es in dem Beschluss.

Damit werden Forderungen wie die des 3. Bürgermeisters Markus del Fabbro, zügig eine Entscheidung zu treffen, weil einige Bauwerber schon länger darauf warten, wohl nicht erfüllt werden. Ein anderer Wunsch des Gemeinderates, der nach einer einheitlichen Linie der Gemeinde, soll noch diskutiert werden.