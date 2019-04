In Bernried wird‘s enger

Nachverdichten, das hat sich die Wohnbau GmbH Weilheim auf die Fahnen geschrieben. Ein Projekt, das dabei ganz oben auf der Liste steht, ist die Aufstockung der ehemaligen LVA-Häuser in Bernried. Insgesamt sollen dort bis zu 22 neue Wohnungen entstehen.

Bernried – Auf dem nördlichen Teil des Bernrieder Postgartengeländes zwischen Grundweiher und Bahnhofstraße wird sich in den nächsten Jahren städtebaulich einiges tun. In diesem Jahr noch soll gegenüber dem früheren Generali-Schulungszentrum mit den Bauarbeiten für das betreute Wohnheim begonnen werden. Das Grundstück wurde bereits gerodet. Zudem sollen in absehbarer Zeit die vier versetzt stehenden Blocks der ehemaligen LVA-Häuser saniert und aufgestockt werden. Den Wohnkomplex aus den 70er Jahren hat die vom Landkreis und mehreren Kommunen getragene Wohnbau GmbH Weilheim vor zwei Jahren von der Deutschen Rentenversicherung übernommen – sehr zur Freude der Gemeinde. Investorengruppen für Luxusimmobilien, die bereits angeklopft hatten, wurde damit ein Riegel vorgeschoben. Das Problem: An den 24 Wohnungen ist im Laufe der Jahre ein erheblicher Sanierungsstau entstanden. Der Garagenhof ist zum Beispiel nicht mehr vermietbar und abbruchreif.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Bernrieder Gemeinderat nun den Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans „Alter Ortskern Teil D Postgarten Nord“ verabschiedet – und der Wohnbau GmbH bezüglich der beabsichtigten Sanierung und Aufwertung ein breites Planungsspektrum eröffnet. Demnach sollen die vier Wohnblocks aufgestockt werden, wodurch zehn neue Wohnungen entstehen würden. Auch auf dem Standort des bisherigen Garagenhofs wird ein zusätzliches Baufenster geschaffen. Dort könnten bis zu 12 neue Wohnungen errichtet werden – wobei der Bebauungsplan bei einer Einheit auch die alternative Nutzung für Gewerbezwecke zulassen würde. Wohnbau-Geschäftsführer Markus Kleinen sprach im Gemeinderat von einem „sehr schönen Projekt“, das man jedoch aufgrund seiner Komplexität „mit großem Respekt angehen“ werde: „Es ist ein schwieriges Bauvorhaben. Wir bauen neu, sanieren und stocken auf – und das alles in einem Rutsch.“

Auch wenn das Projekt bei der Wohnbau GmbH neben einem neuen Verwaltungsgebäude in Weilheim auf der Prioritätenliste ganz oben stehe, wolle man die Planungen in Ruhe und mit aller Sorgfalt abwickeln. „Machen wir eine schlechte Planung“, so Kleinen, „dann versenken wir mehrere 100 000 Euro.“ Ende des Jahres sollen konkrete Planungsvorschläge auf dem Tisch liegen. Bis dahin muss unter anderem geklärt werden, ob die Wohnblocks geräumt oder das Bauprojekt in laufender Vermietung durchgezogen wird.

Noch keine Aussagen konnte Kleinen im Bernrieder Gemeinderat über die Baukosten und die künftigen Mietpreise treffen. Ganz im Sinne des Geschäftszwecks der Wohnbau-GmbH, für breite Schichten der Bevölkerung günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, werde man aber auf ein „soziales Gefüge“ achten. Bei der Wohnungsvergabe spricht übrigens die Gemeinde Bernried ein gewichtiges Wort mit. Die Kommune, die als Gesellschafter mit 0,6 Prozent an der Wohnbau-GmbH beteiligt ist, hat bezüglich der Vermietung ein Vorschlagsrecht.

Bernhard Jepsen