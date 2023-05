Gemeinde kämpft sich durch den Förderdschungel: „Wunderwelt Bernried“ lässt noch auf sich warten

Internationales Projekt

Von Johannes Thoma

Die Idee wurde beim Feierabendbier geboren, ist aber beileibe keine Schnapsidee: Um die Verbindung von Dorf und Buchheim-Museum zu festigen, planen Gemeinde und Museum eine künstlerische Verbindung. Im Herbst soll das erste Kunstwerk aufgestellt werden – „Musical Swings“ beim Besuchersteg am Museum.

Bernried – Die Besucher des Museums werden am imposanten Steg eingeladen, gemeinsam auf einem der drei „Musical Swings“ zu schaukeln, um so Musik zu erzeugen. Beim Dampfersteg in Bernried sollen die Spaziergänger am „Musical Plaza“ durch ihre Bewegungen Klänge an verschiedenen Geräten erzeugen. Letzteres Projekt dürfte erst im kommenden Jahr realisiert werden.

Weitere interaktive Werke entlang des rund 900 Meter langen Uferweges zwischen Dampfersteg und Museum sollen in den nächsten Jahren folgen, so sehen es zumindest die Planungen vor. Denn die Umsetzung des Vorhabens namens „Wunderwelt Bernried“ hat sich bereits etwas verzögert. Grund dafür ist unter anderem der „Förderdschungel“, durch den sich Gemeindeverwaltung und Museumsleitung arbeiten müssen, so Bernrieds Bürgermeister Georg Malterer. Das rund 200 000 Euro teure Vorhaben (für die ersten beiden Projekte) wird etwa zur Hälfte von der EU (Leader) gefördert, zudem leisten Museum und Gemeinde einen Beitrag.

Die Künstler kommen aus Montreal

Die Idee zu den beiden ersten Projekten hatte ein Künstlerkollektiv aus Montreal, „Daily tous le jours“, das als Sieger aus einem Ideenwettbewerb mit 16 nationalen und internationalen Künstlern hervorgegangen war. „Sie laden die Menschen dazu ein, an der Gestaltung ihrer Lebenswelt teilzuhaben, um damit lebenswerte und überlebensfähigere Umgebungen zu schaffen“, heißt es in einer Mitteilung des Buchheim-Museums. Die Nutzer der Kunstwerke, die zum Teil in Kanada, zum Teil vor Ort gefertigt werden, sollen durch Bewegung Klang erzeugen und im musikalischen Spiel zu einem gesteigerten Erlebnis von Gemeinschaft, Naturraum und kulturellem Umfeld gelangen, heißt es. Ähnliche Projekte wie die „Musical Swings“ hat „Daily tous le jours“ bereits weltweit realisiert, unter anderem in Montreal, Colorado, New York und Singapur.

„Das Projekt in Bernried ist eine aufregende Gelegenheit für Daily tous les jours, eine maßgeschneiderte, ständige Version der Musical Swings zu entwerfen. Dieses einzigartige neue kreisförmige Modell ist in die bestehende Architektur des Besuchersteges integriert, mit Originalmusik, die speziell für die Sammlung des Museums produziert wurde“, schreibt Melissa Mongiat, Mitgründerin von „Daily tous le jours“ auf eine entsprechende Anfrage.

Der Seeweg ist schon fertig

In Bernried hat die Gemeinde bereits eine erste – wichtige – Vorleistung erbracht. Der Seeweg zwischen Dampfersteg und Museum wurde aufgekiest und saniert, so dass er jetzt auch von Familien mit Kinderwagen problemlos begangen werden kann. Kosten: rund 35 000 Euro, so Bürgermeister Malterer. Er hofft, dass man „bald im Dorf tanzen und am Museum schaukeln kann“.

Er glaubt, dass die beiden Projekte „der Anfang von etwas ganz Großem sein werden“. Dann wäre die beim Feierabend-Bier im Gasthaus „Drei Rosen“ geborene Idee von Museumsleiter Daniel J. Schreiber und dem damaligen Bürgermeister Josef Steigenberger nach mehr als acht Jahren zur Realität geworden. Beide wollten damit ausdrücken, dass „Dorf und Museum zusammengehören“.