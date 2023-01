„Zeichnen gegen das Vergessen“: Bruder von Udo Jürgens zeigt Bilder von im KZ ermordeten Kindern

Spektakulär: Maler Bockelmann projizierte die Bilder der im KZ ermordeten Kinder an verschiedene Gebäude in Wien. Bockelmanns Suche nach Antworten

Ausstellung in Bernried

Von Johannes Thoma

„Zeichnen gegen das Vergessen“ lautet der Titel einer Wanderausstellung, die seit 2013 international für Aufsehen sorgt. Nach Wien, Berlin, Lissabon, Zagreb, New Jersey und anderen Orten sind die Porträts von in Konzentrationslagern ermordeten Kindern im Mai im Bernrieder Sommerkeller zu sehen.

Bernried – „Um diese Kinder hat niemand geweint und es wäre wunderbar, wenn man das jetzt nachholen könnte,“ sagt der Klagenfurter Künstler Manfed Bockelmann über sein Projekt. Mit Kohle zeichnete er über 120 Porträts von Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwei und 18 Jahren, die in einem KZ der Nazis ermordet wurden. Etwa 20 dieser großformatigen, frei hängenden Bilder werden im Bernrieder Sommerkeller zu sehen sein, sagt David Kunac, Produzent des Dokumentarfilms, Mitorganisator der Ausstellung und enger Freund Bockelmanns.

Die Ausstellung in Bernried wird am Freitag, 5. Mai, um 18 Uhr eröffnet und ist bis Freitag, 26. Mai, zu sehen. Zur Eröffnung wird auch Bockelmann (79) kommen, eingeladen ist zudem der Saxophonist Edgar Unterkirchner, der die Filmmusik komponiert und eingespielt hat. Zudem ist der preisgekrönte, 67-minütige Dokumentarfilm zu sehen, der „auch Zeichnen gegen das Vergessen“ heißt. Während der Ausstellung läuft in Dauerschleife eine Videoproduktion über eine nächtliche Fahrt durch Wien, bei der Bockelmann die Bilder der ermordeten Kinder auf jene Wohnhäuser projiziert hat, in denen sie einst lebten.

Bernriederin gab den Anstoß

Organisiert wird die Schau von der Bernriederin Brigitte Funk-Rütten, Gemeinde und Bernrieder Bahnhofsgruppe, wie Bürgermeister Georg Malter bei der Sitzung des Gemeinderates erläuterte. Die Bahnhofsgruppe erinnert alljährlich am 28. April daran, dass der so genannte KZ-Zug mit 2000 Menschen 1945 in Bernried stoppte, ehe die Amerikaner die Häftlinge zwei Tage später am Bahnhof Seeshaupt befreiten.

Vermittelt hat den Kontakt besagte Brigitte Funk-Rütten, die die Ausstellung in Wien gesehen hatte und sehr beeindruckt war, wie Kunac erzählt, der auch Geschäftsführer der Firma „Finale Frame“ ist, die den Film produziert hat. Allerdings habe Corona den Ausstellungstermin in Bernried verzögert.

Familiengeschichte der Bockelmanns war der Auslöser

Bis Bockelmann mit seinen Zeichnungen beginnen konnte, musste er umfangreich bei Zeitzeugen, Angehörigen und diversen Archiven, darunter in Auschwitz, recherchieren, um Bilder der Ermordeten zu bekommen. Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen wurde vor ihrer Deportation von der Gestapo fotografiert, um deren vermeintliche Andersartigkeit zu dokumentieren. Andere, die nicht sogleich getötet wurden, wurden in den Konzentrationslagern abgelichtet, so Kunac.

Manfred Bockelmann, ein Bruder des verstorbenen Sängers Udo Jürgens, hat sich mit dem Vorhaben über Jahrzehnte beschäftigt. Antrieb war, so steht es auf der Homepage zur Ausstellung, seine Familiengeschichte und ein schlechtes Gewissen. Sein Vater war Gutsbesitzer, Bürgermeister einer Kleinstadt in Kärnten und NSDAP-Mitglied, aber kein verbissener Nazi. Auf Fragen des 1943 geborenen Sohnes darüber gab es nur ausweichende Antworten. Bockelmann, der auch einige Jahre am Starnberger See gelebt hat, suchte daher nach einer künstlerischen Antwort. Die hat der mit dem Projekt „Zeichnen gegen das Vergessen“ gefunden.

Infos: zum Projekt und zur Ausstellung unter https://zeichnen-gegen-das-vergessen.de/. Schulklassen, die die Ausstellung besuchen möchten, wenden sich an zgdv@finalframe.de.