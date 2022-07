Viel Grund zum Lachen am Starnberger See - bei Deutschlands einzigem Humorfestival

Von: Magnus Reitinger

Spaßige Eröffnung des Humorparcours am See mit einem improvisierten roten Band: Reinhard G. Wittmann (3.v.l.) vom „Forum Humor und komische Kunst“ mit Bernrieds Bürgermeister Georg Malterer (in Lederhose) und beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. © EMANUEL GRONAU

„Der Humor ist offiziell in Bernried angekommen.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Georg Malterer am Freitag das 2. Humorfestival im Klosterort. Bis 18. September wollen dort Cartoons, Kunstwerke und Kabarettstars an illustren Schauplätzen zum Lachen bringen.

Bernried – Zwei offizielle Termine hatte der Bürgermeister an diesem Freitag, an dem auch das Landkreis-Jubiläum gefeiert wurde, schon hinter sich. „Und das Wetter wird immer besser“, freute sich Georg Malterer, als er zur Krönung am frühen Abend das Humorfestival eröffnen durfte. Kein Tropfen Regen mehr, als sich Veranstalter, Förderer und beteiligte Künstler im Klosterhof zum Auftakt der zweiten Ausgabe trafen. Auch der Himmel weiß eben, was lustig ist und was nicht.

Gerhard Polt ist Mitinitiator

Gerade in schweren Zeiten „muss man so was anpacken“, betonte der Rathaus-Chef. Humor helfe, mit Krisen umzugehen, „Humor heilt“ – in diesem Sinne wünschte Malterer allen Beteiligten und Besuchern „einen sonnigen, lustigen, humorvollen Sommer“. Was das Festival biete, funktioniere sicherlich überall, fügte er an, „aber in Bernried vielleicht doch am besten“.

Das „Forum Humor und komische Kunst“ – mitinitiiert von Gerhard Polt, unterstützt von vielen weiteren Größen wie Luise Kinseher, Eckart von Hirschhausen oder Hape Kerkeling – hofft auf eine feste Bleibe, mittelfristig gar auf ein eigenes Veranstaltungshaus in Bernried. Bei der Aufgeschlossenheit und tatkräftigen Hilfe vor Ort „macht es richtig Spaß, hier so was zu machen“, sagte der Vorsitzende Reinhard G. Wittmann am Freitag. Sein Verein veranstaltet das Festival gemeinsam mit der Gemeinde und dem Buchheim-Museum. Zur Eröffnung spielte die Bernrieder Blaskapelle auf. Auch das zeigt, dass diese Initiative schon mitten im Dorf angekommen ist.

Prominente Stimmen im „Lachwald“

Es spielt auch quer durchs Dorf. Ein Humorparcours am See entlang verbindet Kloster und Buchheim-Museum bis 18. September mit 30 wetterfesten Werken deutschlandweit bekannter Karikaturisten. Im angrenzenden „Lachwald“ animieren fröhliche Stimmen unwiderstehlich zum Mitlachen. Am Rathausplatz bringen Riesencartoons an Bauzäunen zum Schmunzeln, etwa von Quint Buchholz und Peter Gaymann. Den idyllischen Klostergarten bevölkern komische Gestalten der Keramiker Mia Böddecker und Erwin Schwentner, dazu lässt Bildhauer Alto Hien harten Stahl ganz leicht wirken.

Wissenschaftler erklären, wie Humor heilt

Das Buchheim-Museum lockt mit einer großen Rudi-Hurzlmeier-Werkschau in „Das weite Feld der Unvernunft“, im Schloss Höhenried gibt’s eine hochkarätige Tagung zum Thema „Humor heilt“. Einen Quatschgeschichten-Workshop bietet die Gemeindebücherei, das Gasthaus „Drei Rosen“ erinnert mit Kunst an den Wänden und auf Bierdeckeln an Satire-Großmeister Olaf Gulbransson.

Highlight für Kinder ist am 16./17. Juli ein Kasperltheaterfest im Sommerkeller; im September gastieren dort außerdem Helmfried von Lüttichau und Bruno Jonas. Fast schon weg sind die 730 Eintrittskarten für das Open-Air mit Gerhard Polt im Klosterhof. Für die dortigen Auftritte von Luise Kinseher (21. Juli) und Maxi Schafroth (23. Juli) gibt es hingegen noch Karten.