Neu eingeführte Wechselregel sorgt für Unmut im Amateurfußball - Workshop mit BFV

Von: Roland Halmel

Wechsel sind nun strenger reglementiert. © Imago

Diese Regeländerung winkte der Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) im vergangenen Sommer ohne große Diskussion durch.

Landkreis – Für die betroffenen Vereine in den unteren Ligen sorgte der Wechsel von der bisherigen „3+3-Regelung“ zur „1+5-Regelung“ jedoch für große Verärgerung. Die Neuregelung bedeutet für Vereine, deren zweite Mannschaften in der B- oder C-Klasse spielen, dass nur noch ein einziger Spieler eingesetzt werden darf, der in den zurückliegenden 15 Tagen in einem Match der ersten Mannschaft in der ersten Halbzeit eingesetzt wurde, sowie die bis zu fünf Auswechselspieler, die in der zweiten Hälfte oder gar nicht zum Einsatz kamen. Alle weiteren Spieler der ersten Mannschaft müssen für mindestens 15 Tage oder zwei Spiele der Reserve aussetzen, ehe sie wieder in der Zweiten eingesetzt werden dürfen. Zuvor waren es drei in der ersten Hälfte eingesetzte Spieler sowie drei Ersatzleute.

Durch diese Verschärfung haben viele zweite Garnituren Personalprobleme bekommen, die zu vielen Absagen und Verlegungen führten. Der Unmut bei den Vereinen wurde zuletzt immer größer, was auch dem Verband nicht verborgen geblieben ist. Deshalb findet am kommenden Samstag, 22. Oktober, zu diesem Thema ein Workshop statt. Vom Kreis Zugspitze ist Erhard Mach, Spielleiter der Gruppe Mitte, dabei. Die Vereine haben im Vorfeld Gelegenheit, sich bei Mach oder Kreisspielleiter Heinz Eckl zu melden und ihre Sichtweise zu dem Thema zu schildern. (rh)