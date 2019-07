BRB-Chaos jetzt auch im Pfaffenwinkel: Bald fahren gar keine Züge mehr

Bisher blieb die Pfaffenwinkelbahn zwischen Schongau und Weilheim von personalbedingten Zugausfällen verschont. Doch das ist seit Dienstag Vergangenheit, täglich setzt die Bayerische Regiobahn (BRB) mehrfach Busse ein – und ab 29. Juli fährt auf der Strecke bis zum Ferienende gar kein Zug mehr.

Schongau/Weilheim –Als die Bayerische Regiobahn (BRB) im Dezember den Zuschlag erhielt, weiter für die Zugverbindung zwischen Schongau und Augsburg zu sorgen, war die Freude groß. Inzwischen macht sich Katerstimmung breit: Wie berichtet, läuft es auf der Bahnstrecke zwischen Schongau und Weilheim derzeit nicht rund. Züge fallen aus, Busse, die die ausgefallenen Bahnen ersetzen sollen, kommen gar nicht oder zu spät. Vergangene Woche spitzte sich die Situation so zu, dass ein Unbekannter aus Wut dem Fahrdienstleiter an die Gurgel ging und ihn würgte.

Fahrdienstleiter wurde gewürgt

Wie Christopher Raabe, Pressesprecher der BRB, gestern ankündigte, wird sich das auch in den kommenden Wochen nicht ändern. Derzeit fahren einige Züge zwischen Weilheim und Schongau „aufgrund des Personalmangels“ nicht, das gilt auch für die Ammerseebahn zwischen Weilheim und Geltendorf. Es seien schlicht zu wenige Lokführer einsetzbar, so der Pressesprecher. Raabe hofft, dass sich die Situation Ende Juli entspannt. „Dann sind einige Auszubildende fertig“, sagt er.

Das bringt den Fahrgästen zwischen Schongau und Weilheim allerdings wenig. Denn bereits jetzt steht fest, dass zwischen Weilheim und Schongau die ganzen Sommerferien über keine Züge verkehren. Das liegt an den Bauarbeiten, die derzeit an den verschiedenen Bahnübergängen in Peißenberg und am dortigen Bahnhof laufen (wir berichteten). Derzeit wird der Bahnhof Peißenberg auf ein elektronisches Stellwerk umgerüstet und die Bahnübergänge werden auf die neue Technik angepasst und zum Teil mit Halbschranken versehen.

Die Deutsche Bahn hatte auf Anfrage zwar mitgeteilt, dass die Strecke erst ab 15. August gesperrt werden soll. Doch laut Raabe habe die Bahn bereits vor Monaten einen Bauzeitenkorridor von 29. Juli bis 8. September genannt. „Den haben wir aus Gründen der Planungssicherheit freigehalten“, so Raabe.

Planungssicherheit ist ein Fremdwort

Doch Planungssicherheit ist bei der BRB derzeit ein Fremdwort. Als das Bahnunternehmen am Dienstag eine Pressemitteilung an die Redaktion geschickt hatte, war von Zugausfällen auf der Pfaffenwinkelbahn noch nicht die Rede – obwohl bereits an diesem Tag der Ersatzfahrplan mit Schienenersatzverkehr angelaufen war. „Wir mussten nachjustieren“, entschuldigt Raabe die mangelnde Kommunikation.

Es werde versucht, die Zugausfälle mit Schienenersatzverkehr durch Busse abzufangen. Es sei angepeilt, dass die Busse in etwa im Stundentakt fahren. Auch hier ist laut Raabe Personalmangel bei den Busunternehmen der Grund für die Verzögerungen und Ausfälle. „Es waren oft einfach nicht mehr Busse zu bekommen.“ Aber es werde weiter versucht, den Schienenersatzverkehr so zu organisieren, dass er zuverlässiger läuft.

Schülerin Julia Landes (16) aus Peißenberg, die in Schongau das Welfen-Gymnasium besucht, kann darüber nur milde lächeln: „Der Zug kam diese Woche immer zu spät und die Busse gar nicht. Der Ersatzfahrplan im Internet ist ein Witz.“

So ist die Situation in Peißenberg eskaliert

Bereits im Winter gab es Probleme