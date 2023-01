Oberhausener setzen sich gegen Baugebiet zur Wehr

Stefan Hoffmann (Mitte) und Harald Wolf (links) legten Rudolf Sonnleitner die Listen mit den Unterschriften der Gegner des Baugebiets vor. © Alfred Schubert

In Oberhausen formiert sich Widerstand gegen das geplante Baugebiet „Waldstraße III“, das am südlichen Ortsrand von Maxlried an der Waldstraße entstehen soll. Eine Gruppe von Bürgern bereitet derzeit die Gründung einer Bürgerinitiative mit dem Namen „Nein zum Baugebiet Waldstraße III“ vor.

Oberhausen – Die Gruppe besteht aus Ann-Cecile Schnaufer, Stefan Hoffmann, Egon Jung, Josip Postruzin und Harald Wolf. Um zu zeigen, dass es ihnen ernst ist, haben Hoffmann und Wolf Ende Dezember Bürgermeister Rudolf Sonnleitner Listen mit 300 Unterschriften von Bürgern überreicht, die das Bürgerbegehren unterstützen wollen. Sie rechnen sich damit gute Chancen aus, auch die für das Bürgerbegehren notwendigen 220 Unterstützerunterschriften zu bekommen.

Bis zu 30 Woheinheiten

Laut Hoffmann sprechen mehrere Gründe gegen die Ausweisung des rund ein Hektar großen Baugebiets, auf dem bis zu 30 Wohneinheiten errichtet werden sollen. Grundsätzlich bezweifeln die Gegner des Vorhabens, dass es in der Gemeinde Oberhausen Bedarf für die geplanten Wohneinheiten gibt. Und selbst wenn es einmal diesen Bedarf geben sollte, wäre ein Baugebiet an dieser Stelle eine Fehlentwicklung. Derzeit hält die Fläche laut Hoffmann Regenwasser zurück, das künftig über einen Kanal in die Ach geleitet werden müsste. Bei Starkregen könnte dies zu Problemen bei den Unterliegern führen.

Verkehrsuafkommen würde sich verdoppeln

Auch energetische Gesichtspunkte sprechen laut Hoffmann gegen Bebauung an dieser Stelle. Da das Gelände südlich davon ansteigt und bewaldet ist, wäre die Nutzung der Sonnenenergie – vor allem im Winter, wenn viel Energie gebraucht wird – nur eingeschränkt möglich. Dies widerspreche dem Ziel der Gemeinde, bis 2035 klimaneutral zu werden. Außerdem würde die große Entfernung von 2,5 Kilometern bis zur Ortsmitte und 3,5 Kilometer bis zum Bahnhof zu mehr Autoverkehr führen. Auf der Waldstraße sei mit einer Verdoppelung des Verkehrs zu rechnen. Diese sei dafür nicht ausreichend breit, Begegnungsverkehr von Lastwagen oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen sei gar nicht möglich.

Am Donnerstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr findet eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats beim „Stroblwirt“ statt. In dieser Sitzung wird laut Bürgermeister Rudolf Sonnleitner die mit der Planung beauftragte Architektin Sandra Urbaniak die aktuelle Planung des Baugebiets vorstellen.

