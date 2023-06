Zu viel Bürokratie, geringe Vergütungen und Medikamentenmangel: Den Apothekern reicht‘s

Von: Johannes Thoma

Medikamentenmangel nervt: Eine Apothekerin steht in einer Apotheke vor einer ausgezogenen Medikamenten-Schublade. © Foto: picture alliance / dpa

Interview mit Korbinian Kuhn, Inhaber der Olympia-Apotheke in Weilheim, zum Streiktag am 14. Juni.

Landkreis/Weilheim – Am kommenden Mittwoch, 14. Juni, streiken die Apotheker. Im Landkreis beteiligen sich sämtliche der 28 Apotheken daran. Wir sprachen mit Korbinian Kuhn (32), Inhaber der Olympia-Apotheke in Weilheim, über die Beweggründe für den Streiktag und die Sorgen und Nöte der Apotheker, die über überbordende Bürokratie, Medikamentenmangel und geringe Vergütungen klagen.

Mir ist kein Apotheker bekannt, der am Hungertuch nagt, ist die Aktion nicht etwas überzogen?

Das ist ein Allgemeinplatz, der Streiktag ist sicherlich gerechtfertigt. Die Situation bei vielen meiner Kollegen ist dramatisch. Es gibt viele Apotheken, die ihren Betrieb gerade noch so am Laufen halten können. Wenn unsere Forderungen seit Jahren ignoriert werden, ist Streik ein legitimes Mittel. Das machen derzeit auch die HNO-Ärzte, die Operationen an Kindern teilweise aussetzen.

Seitens der Politik wird darauf verwiesen, dass Sie hauptsächlich wegen Corona in den vergangenen Jahren deutlich mehr Umsatz gemacht haben, hat das nicht ausgereicht?

Die Politik verwechselt da Umsatz mit Ertrag. Das ist einfach nicht seriös. Außerdem ist der Hinweis blanker Hohn; während Corona haben wir bis an die Grenze der Belastbarkeit gearbeitet. Ohne vorher finanzielle Forderungen zu stellen, haben wir vieles während der Krise übernommen. Ich persönlich habe in dieser Zeit meist 70 Stunden pro Woche gearbeitet. Die Mehreinnahmen haben wir Apotheker für Betriebs- und Personalkosten aufgebraucht.

Mit Ihrem Streiktag wollen Sie ja auf verschiedene Probleme aufmerksam machen. Was nervt Sie persönlich am meisten: mangelhafte Bezahlung, fehlende Medikamente oder zu viel Bürokratie?

Ganz klar an erster Stelle steht bei mir das Problem der Lieferengpässe, derzeit sind 500 Medikamente nicht lieferbar, und keiner unternimmt etwas dagegen. Dann folgt die Bürokratie. Ein Beispiel: Wenn ein Kind einen Asthma-Inhalator benötigt, braucht es ein Zwischenstück, das kostet vielleicht fünf Euro. Bis uns das extra genehmigt wird, vergehen Tage, manchmal auch Wochen.

Was müsste sich kurzfristig ändern?

Wir müssten leichter auf andere Medikamente umsteigen können, wenn das verordnete Medikament nicht lieferbar ist, ohne befürchten zu müssen, in Regress genommen zu werden. Die Honorare müssten steigen, die Bürokratie abgebaut werden. Außerdem müssten Gängelungen durch die Kassen abgebaut werden. Dabei arbeiten wir mit so viel Herzblut.

Wie ist Ihre wirtschaftliche Lage – haben Sie schon mal überlegt aufzuhören?

Nein, das habe ich noch nie, aber ich habe die Apotheke ja erst vor zwei Jahren übernommen. Seitdem sind die Personalkosten um 15 Prozent gestiegen, die Honorare real gesunken.

Was glauben Sie, wie werden Ihre Kunden reagieren?

Ich glaube, mit Verständnis. Die meisten wissen ja, dass wir eigentlich ja für ihre Interessen eintreten. Viele sind entsetzt, wenn sie hören, was die Krankenkassen so abziehen.

Derzeit gibt es 28 Apotheken im Landkreis, 2022 waren es noch 30. Wie viele Apotheken wird es in zehn Jahren im Landkreis noch geben?

Das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren noch alle da sind. Ändern sich die Rahmenbedingungen nicht, wird es einige in die Knie zwingen. Eine neue Apotheke im Landkreis wird aber sicher nicht dazukommen.

Apotheken: Notdienste am Streiktag Am bundesweiten Streiktag der Apotheken beteiligen sich alle 28 Apotheken im Landkreis. Allerdings gibt es tagsüber einen eigenen Notdienst (Die Notdienste in der Nacht bleiben gleich). Untertags geöffnet haben:

Notdienstkreis Weilheim: Bahnhof-Apotheke.

Notdienstkreis Schongau: St. Michaels-Apotheke Altenstadt.

Notdienstkreis Penzberg: Kreuz-Apotheke.

Notdienst im Landkreis Landsberg: Easy-Apotheke in Landsberg, Fuchstal-Apotheke und die Rottal-Apotheke in Rott.