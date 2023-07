Informative Vorträge von Experten

„Das Job-Event“ in Peißenberg: Neuer Job direkt vor der Haustür

Am 24. und 25. Juli findet das Job-Event in Peißenberg statt. © Das Job-Event

Am Montag, 24. Juli, von 17 bis 20 Uhr in neuer Location in der Eissporthalle Peißenberg – über 1.000 offene Stellen und Ausbildungsmöglichkeiten von 60 Firmen.

Peißenberg – Persönliche Gespräche und Berufe zum Anfassen sind wieder in! Wenn es um die ganz individuelle berufliche Zukunft geht, ist der Austausch mit regionalen Arbeitgebern vor Ort gefragt und das Angebot an offenen Stellen ist riesig. Umso mehr freut sich das Team der „Neuorientierung Null-acht 12“ das Job-Event dieses Jahr wieder unter der Schirmherrschaft des Marktes Peißenberg und dieses Mal in der neuen Location der Eissporthalle präsentieren zu können.

Personalverantwortliche verschiedenster Unternehmen aus der Region Peißenberg bieten eine Vielzahl an offenen Stellen für Erwachsene, die eine neue berufliche Herausforderung in Wohnortnähe suchen. Egal ob Vollzeit, Teilzeit oder 520,– Euro Basis, vom Quereinstieg bis zur Führungsposition. Darüber hinaus freuen sie sich auf Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach einem passenden Ausbildungsplatz oder dualem Studium sind.

Mitmachaktionen – Jobs auch interaktiv kennenlernen

Ganz neu in diesem Jahr sind die vielen spannenden Mitmachaktionen. So kann man bei einigen Arbeitgebern Hand anlegen und interaktiv selbst ausprobieren, wie der neue Job/Beruf sich anfühlt.

Als besonderer Magnet werden vor Ort sein: Bewerbungsoutfit-Check, Mini-Kundendienst am Auto, Reanimation mit Trainingsequipment üben, Wasser-Quiz, Polizei-Ausrüstung zum Anprobieren und vieles mehr.

Alle Details zu den Mitmachaktionen finden Sie HIER.

Dort arbeiten, wo man lebt – Region bietet viele Jobs

Arbeiten in der Region – dieses Motto des Job-Events ist aktueller denn je. Denn dadurch spart man Zeit, Geld und schont die Umwelt. Ein Gewinn auf allen Ebenen.“

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, die Fachkräfte und neue Mitarbeiter aus allen Bereichen und für die verschiedensten Berufe suchen. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, gesucht wird von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, Quereinsteiger und Fachkräfte aller Art.

Die gesamte Übersicht aller offenen Stellen finden Sie HIER.

Impressionen: „Das Job-Event“ in Peißenberg Fotostrecke ansehen

Jobangebote aus allen Berufsfeldern

Unter anderem werden in folgenden Berufsfeldern neue Mitarbeiter gesucht (eine kleine Auswahl):

Im Bereich „Büro, Wirtschaft, Verwaltung“ werden Buchhaltungsfachkräfte aller Art, Bürokaufleute, HR-Generalisten, Kundenberater im Außendienst, Leitung strategischer Einkäufer, Marketing Communications Manager, Mitarbeiter im Einkauf, Mitarbeiter Kundenservice Schwerpunkt Customer Relations, Online Marketing Manager, operative und strategische Einkäufer, Personalsachbearbeiter, Projektmanager Digital Schwerpunkt Online Marketing, Qualitätsmanager, Sachbearbeiter Qualitätssicherung, Sachbearbeitung Vertriebsinnendienst international (Export) und Teamassistenten u.v.m. nachgefragt.

sucht Ansatztechniker, Chemielaboranten, Chemikanten, CTAs, Biologielaboranten, Techniker für Ansatzherstellung, Pharmakanten, Projektassistenten Laborservice, Schichtführer Oberflächenbeschichtung, Technischer Assistent Laborservice oder Qualitätskontrolle oder Proteinchemie sowie auch Quereinsteiger Labormitarbeiter. Im Bereich „Bau und Architektur“ werden vom Bauleiter und Junior Bauleiter, Facharbeiter Beton- und Stahlbetonbauer, Maurer/Putzer/Allrounder, Polier/Werkpolier Hochbau, Projektplaner/Baubegleitung für Photovoltaik Anlagen, Vorarbeiter bis zum Werkstudenten Hochbau tatkräftige Mitarbeiter gesucht.

In all diesen Berufsfeldern und weiteren bieten die Arbeitgeber auch Ausbildungsstellen und duale Studienmöglichkeiten an.

Save the date – Dieses Job-Event nicht versäumen

24. Juli 2023, 17 bis 20 Uhr:

Job-Messe für alle Job-Suchenden und Ausbildungs-Messe für Eltern, SchülerInnen und Interessierte

25. Juli 2023, 8 bis 13 Uhr:

Ausbildungs-Messe für angemeldete Schulen mit deren SchülerInnen im Klassenverbund

Informative Vorträge von Experten

Begleitet wird das Job-Event von einem praxisorientierten Vortragsprogramm. Themen sind: „Mit meinen Social Media Profilen im Bewerbungsprozess punkten“ von Vision hoch drei, „Eigene Stärken kommunizieren – self branding im Bewerbungsprozess“ von Bayernwerk, „Klasse statt Masse – was bei einer Bewerbung wirklich wichtig ist“ von der Arbeitsagentur oder „Einstieg in die Selbstständigkeit“ von Venture ID.

Das gesamte Vortragsprogramm am 24. Juli finden Sie HIER.

60 Unternehmen präsentieren über 1.000 offene Stellen und Ausbildungsmöglichkeiten

Insgesamt präsentieren die rund 60 Unternehmen auf dem Job-Event ihre über 1.000 offenen Stellen für Job-Suchende und Schülerinnen und Schüler – die Chance für jeden die perfekte Stelle zu finden.

Alle Informationen über das Job-Event mit Ausstellerliste, die offenen Stellen, die Mitmachaktionen und das Vortragsprogramm finden Interessierte HIER.

Der Eintritt ist frei! KÖ

Kontakt

Neuorientierung null-acht 12 GbR

Sabine Ostermann, Nicola Schackmann, Katharina Panholzer

Anne-Frank-Weg 4

82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 8856 / 80 53 111

E-Mail: info@neuorientierung0812.de

Web: www.neuorientierung0812.de