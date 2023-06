„Das Job-Event“ in Weilheim, neuer Job direkt vor der Haustür

Teilen

„Das Job-Event“ in Weilheim findet am 27. Juni, wieder im gewohnt großen Rahmen statt. © Das Job-Event

„Das Job-Event“ in Weilheim in der großen Hochlandhalle am Dienstag, 27. Juni – rund 50 Unternehmen mit 500 Stellen

Weilheim – Persönliche Gespräche und Berufe zum Anfassen sind wieder in! Wenn es um die ganz individuelle berufliche Zukunft geht, ist der Austausch mit regionalen Arbeitgebern vor Ort gefragt und das Angebot an offenen Stellen ist riesig.

Umso mehr freut sich die Neuorientierung Null-acht 12 das Job-Event dieses Jahr wieder mit freundlicher Unterstützung der Stadt Weilheim in der großen Hochlandhalle präsentieren zu können.

Personalverantwortliche verschiedenster Unternehmen aus der Region Weilheim bieten eine Vielzahl an offenen Stellen für Erwachsene, die eine neue berufliche Herausforderung in Wohnortnähe suchen. Egal ob Vollzeit, Teilzeit oder 520,- Euro Basis, vom Quereinstieg bis zur Führungsposition.

„Die Suche nach neuen Mitarbeitern ist ungebrochen“, so erklärt Katharina Panholzer von der Neuorientierung null-acht 12 begeistert. „Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes bis unters Dach ausgebucht“.

So viele neue Job-Angebote

Rund 50 Unternehmen mit 500 Stellen stellen sich auf der Messe vor. © Das Job-Event

Das Job-Event gibt den Unternehmen die Möglichkeit zu zeigen, wie vielfältig und breitgefächert die Job-Angebote hier in der Region sind. Es ist fast egal, in welchem Bereich eine Tätigkeit gesucht wird, hier vor Ort wird man fündig, die Fahrt nach München ist hierfür nicht nötig. Arbeiten in der Region, das Motto des Job-Events ist aktueller denn je. Denn dadurch spart man Zeit, Geld und schont die Umwelt. Ein Gewinn auf allen Ebenen.

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, die Fachkräfte und neue Mitarbeiter aus allen Bereichen und für die verschiedensten Berufe suchen. „Wir sprechen alle an, die Unternehmen direkt aus der Region kennenlernen wollen, die wohnortnah eine neue berufliche Herausforderung suchen oder sich einfach umschauen wollen“, erklärt Nicola Schackmann. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, gesucht wird von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, von Vollzeitstellen über Teilzeitstellen bis zu 520 €-Mitarbeitern. Alle offenen Stellen finden Sie HIER.

Anfassen, ausprobieren und informieren. Die beste Möglichkeit, den Traumjob zu finden. © Das Job-Event

Unter anderem werden in folgenden Berufsfeldern neue Mitarbeiter gesucht (eine kleine Auswahl):

Im Büro werden Assistenz für Vertriebsleitung, Buchhalter, verschiedene Positionen im öffentlichen Dienst, Finanzbuchhalter, Marketing Communications Manager, Personalreferent und -sachbearbeiter, Produktmanager, Sekretariat Unfallchirurgie MFA, Seminarleiter, Consultant Service Desk, Teamassistenz u.v.m. nachgefragt.

Das sind Branchen und Themenbereiche

Der Bereich Biologie, Chemie, Naturwissenschaften sucht Chemische Fachberater Labor-Messtechnik, Fachexperte Labeling Produktion, Labormitarbeiter (Quereinsteigerprogramm), Mitarbeiter Probenmanagement – Laborservice, Technische Assistenten Endotoxin Service oder Technische Assistenten Laborservice

Im Bereich Bau wird vom Vorarbeiter Maurer, Facharbeiter Hochbau, Facharbeiter Maurer, Polier, Kranfahrer bis hin zu Bauzeichnern, Architekten, Bauleitern gesucht.

Im Handwerk und Industrie sowie im Technikbereich können in der Region Weilheim alle Arten von Anlagenmechaniker, CNC-Dreher und -Fräser, Elektroniker, Feinwerkmechaniker, Mechatroniker, Zerspanungsmechaniker, Elektroniker (verschiedene Bereiche), Duale Studenten Maschinenbau Fachrichtung Kfz-Prüftechnik, Haustechniker, Mitarbeiter Messtechnik und Projektleiter/Baubegleiter Photovoltaik Anlagen eine neue Stelle finden.

Der Bereich Auto, Verkehr und Technik sucht Busfahrer, Fahrdienstleiter, Ingenieure für Kfz-Prüfung, Logistikmitarbeiter, Quereinsteiger, Kundenbetreuer Nahverkehr, Fahrer Menüservice.

Immerwährend wird im Gesundheits- und Pflegebereich gesucht, z. B. nach Oberarzt Anästhesie, Facharzt/Assistenzarzt Neurologie, Ergotherapeut, Erzieher oder Kinderpfleger, Rettungssanitäter, Psychologen, PTAs, zahnmedizinische Fachangestellte, Pflegefachkräften für alle Bereiche, Pflegehelfer, zentrale Praxisanleitung, Hörakustiker u.v.m.

Der Bereich Pädagogik und Soziales sucht pädagogische Fachkräfte in allen Bereichen, Heilerziehungspfleger und -pflegehelfer, Individualbegleiter, Psychologen, Sozialbetreuer, Altenpfleger und Altenpfleghelfer, Sozialpädagogen, Praktikanten, FSJ, BFD, Praktikanten, Quereinsteiger in allen Bereichen.

Fortwährend werden im IT-Bereich Fachinformatiker in verschiedenen Bereichen, Ausbilder Fachinformatik im Integrationszentrum für Menschen mit Autismus, Business Analyst, Informationselektroniker, IT-Management Consultant, Praktikanten, Studenten mit Abschlussarbeiten, Werkstudenten eingestellt.

Der Bereich Gastronomie, Hotel und Dienstleistung sucht von der Küchenhilfe bis zur Küchenleitung, Mitarbeiter im Service, Abteilungsleiter Service/Speisesaal, Hauswirtschaftler, Reinigungskräfte uvm.

Der Andrang ist dank der großen Beliebtheit immer groß. © Das Job-Event

27. Juni 2023, 17 bis 20 Uhr: Job-Messe für Job-Suchende Alle, die einen neuen und wohnortnahen Arbeitgeber suchen, sind herzlich eingeladen, am 27. Juni von 17 bis 20 Uhr zur Job-Messe zu kommen. Begleitet wird die Job-Messe von einem praxisorientierten Vortragsprogramm.

Besuchen Sie beim praxisorientierten Vortragsprogramm am 27. Juni z.B.

„Ich möchte zur Bayerischen Polizei- Wie schaffe ich den Einstieg?“ – Landespolizei Bayern

„Ausbildung in der Heilerziehungspflege und Möglichkeiten im Freiwilligendienst und Praktikum“ – Dominikus-Ringeisen-Werk

„Studieren in Benediktbeuern – Soziale Arbeit und Religionspädagogik“ – Katholische Stiftungshochschule München - Campus Benediktbeuern

„Alles, was es braucht, um alles zu geben – die BGU Murnau als Arbeitgeber“ – Die vielfältigen Ausbildungs-/ Berufsmöglichkeiten und Arbeitgebervorteile BG Unfallklinik Murnau

„Meine Social-Media-Kanäle für die Augen der Personaler/in pimpen…“ – VISION HOCH DREI

Einstieg in die Selbstständigkeit im Neben- bzw. Vollerwerb – VenturID e.V.

Das gesamte Vortragsprogramm finden Sie HIER.

Insgesamt präsentieren die rund 50 Unternehmen auf dem Job-Event ihre über 500 offenen Stellenangebote – die Chance für Sie die perfekte Stelle zu finden. Alle Informationen über das Job-Event mit Ausstellerliste, die offenen Stellen und das Vortragsprogramm finden Interessierte HIER. Der Eintritt ist frei!

Das Initiatoren-Trio von „Neuorientierung null-acht-12“ mit Bürgermeister Markus Loth und Stefan Frenzl (Stadt Weilheim) © Das Job-Event

Seit neun Jahren engagieren sich die Beraterinnen Sabine Ostermann, Nicola Schackmann sowie Katharina Panholzer der Initiative „Neuorientierung null-acht 12“ dafür, Jobsuchende und hiesige Arbeitgeber zusammenzubringen. KÖ

Kontakt

Neuorientierung null-acht 12 GbR

Sabine Ostermann, Nicola Schackmann, Katharina Panholzer

Anne-Frank-Weg 4

82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 8856 / 80 53 111

E-Mail: info@neuorientierung0812.de

Web: www.neuorientierung0812.de