„Das Job-Event“ Weilheim: Neuer Job vor der Haustür

„Das Job-Event“ in Weilheim findet am Mittwoch, 29. Juni, wieder in live statt. © „Das Job-Event“

Bereits zum 6. Mal findet das Job-Event in Weilheim statt, dieses Jahr am Mittwoch, 29. Juni, von 18 bis 21 Uhr in der Großen Hochlandhalle Weilheim.

Personalverantwortliche von rund 50 Unternehmen aus Weilheim und der Region bieten eine Vielzahl an offenen Stellen für Professionals und Quereinsteiger, die eine neue berufliche Herausforderung in Wohnortnähe suchen.

Veranstalter „Neuorientierung null-acht 12“

„Diese Messe gebe den Unternehmen aus der Region die Gelegenheit, mit großem Tatendrang zu zeigen, was die Region zu bieten hat“, erklärt Sabine Ostermann von der „Neuorientierung null-acht 12“. Die offenen Stellen kommen sowohl von kleinen Handwerksbetrieben als auch von mittelständischen und großen Unternehmen.

So auch Markus Loth, erster Bürgermeister von Weilheim in seinem Grußwort: „Der Fachkräftemangel hier in der Region ist weiterhin ein großes Thema. Umso mehr freuen wir uns, den Arbeitgebern der Region mit der Veranstaltung eine Plattform bieten zu können, um neue Mitarbeiter zu gewinnen“, erklärt er und motiviert alle Besucherinnen und Besucher, diese Gelegenheit für persönliche Gespräche direkt mit den Unternehmensvertretern zu nutzen.

Regionale Unternehmen suchen Mitarbeiter

Zu den Job-Events kommen regionale Unternehmen, denen zufriedene Arbeitnehmer am Herzen liegen und die Fachkräfte und neue Mitarbeiter für alle Unternehmensbereichen suchen. „Wir sprechen alle an, die Unternehmen direkt aus der Region kennenlernen wollen, die wohnortnah eine neue berufliche Herausforderung suchen oder sich einfach umschauen wollen“, erklärt Katharina Panholzer. Alle Branchen und Berufsfelder sind vertreten, von der Assistenz bis hin zur leitenden Funktion und Manager-Tätigkeit, von Vollzeitstellen über Teilzeitstellen bis zu 450 €-Jobs.

Alle offenen Stellen sind unter www.Das-Job-Event.de zu finden und hier ein kleiner Auszug daraus:

Jobsuche in Weilheim: Alle modernen und klassischen Branchen vertreten

Nicht fehlen wird der große Bereich Büro & Wirtschaft, wo in verschiedensten Unternehmensbranchen u.a. Mitarbeiter als Assistenz, Kaufleute aller Art, Sachbearbeiter, Mitarbeiter in Buchhaltung und Controlling sowie Kundenbetreuer eine neue Stelle finden können.

Der Bereich IT & Computertechnologie benötigt Fachinformatiker, Mitarbeiter im Business Intelligence Bereich, IT-Management Consultants und Software Engineers.

Zu jeder Zeit sind unterstützende Mitarbeit im Gesundheitswesen und Sozialen gefragt, wie z.B. Apotheker, Pharmazeutisch-technische Assistenten, Mitarbeiter in der Pflege und Altenpflege, medizinische Fachangestellte sowie Erzieher u.v.m.

Auch im Bereich der Elektronik und Technologie werden u.a. Prozess-Ingenieure, Halbleiterexperten, TGA-Techniker, Automatisierungs- und Steuerungstechniker, Mechaniker, Meister im Fertigungsbereich und Facharbeiter gesucht.

Gefragt sind ebenso handwerkliche Berufe wie z.B. Monteure Rohrreinigung/Abwassertechnik oder verschiedene Tätigkeiten in der Produktion wie z.B. Schichtleiter, stellvertretende Schichtleiter und Facharbeiter

„Das Job-Event“: Alle offenen Stellen sind für m, w, d ausgeschrieben

29. Juni 2022, 18.00 bis 21.00 Uhr: „Das Job-Event – Arbeiten in der Region“ für alle Job-Suchenden aus der Region

Alle, die einen neuen und wohnortnahen Arbeitgeber suchen, sind herzlichen eingeladen, am 29. Juni von 18.00 bis 21.00 Uhr zum Job-Event zu kommen und sich über Job-Möglichkeiten und die Themen Bewerbung und Weiterbildung zu informieren.

Vielseitiges Vortragsprogramm nutzen

Flankiert wird die Jobmesse von einem umfangreichen Vortragprogramm. Besuchen Sie am 29. Juni z.B. die verschiedenen Themen wie „Meine Social-Media-Kanäle für die Augen der Personaler/in pimpen…“, „Beruf oder Studium? Beides! Berufsbegleitend studieren an der FOM Hochschule“, „Erzieherberuf im Wandel – neue Wege der Ausbildung“, „Karrieremöglichkeiten der Bundeswehr“, „Selbstständigkeit im Neben- bzw. Vollerwerb“ sowie „Kaum bekannt – gute Chancen! Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik“.

Schon mal Job-Speed-Dating probiert?

Oder gehen Sie gleich ins Job-Speed-Dating und machen Sie den ersten Schritt in Richtung neuer Arbeitgeber. Um den ersten Kontakt mit dem Wunschunternehmen zu knüpfen, können die Besucher hierbei die Gelegenheit zum direkten Gespräch nutzen. Dabei sind die Bewerber nicht allein, sondern mit bis zu fünf weiteren Speed-Datern an einem Tisch beim Unternehmen. „Gerne können Interessenten hierzu eine Bewerbungsmappe mitbringen und ihrem Wunschunternehmen übergeben“, erklärt Sabine Ostermann.

Die teilnehmenden Unternehmen sowie deren offenen Stellen finden Sie unter www.Das-Job-Event.de. Nutzen Sie diese Chance und lernen Sie die verschiedenen Unternehmen beim Job-Speed-Dating persönlich kennen. Die Anmeldung zum Job-Speed-Dating erfolgt direkt vor Ort gleich ab 18.00 Uhr.

Alle Informationen über die Ausstellerliste, offenen Stellen, das Vortragsprogramm, die Unternehmen der Job-Speed-Datings finden Interessierte unter www.Das-Job-Event.de.

„Das Job-Event“ Weilheim: Der Eintritt ist frei!

Seit acht Jahren engagieren sich die Beraterinnen Sabine Ostermann, Nicola Schackmann sowie Katharina Panholzer der Initiative „Neuorientierung null-acht 12“ dafür, Jobsuchende und hiesige Arbeitgeber zusammenzubringen.

Auf folgenden Links finden Sie Termine zum Vortragsprogramm sowie zum Job-Speed-Dating:

https://www.neuorientierung0812.de/termine/weilheim-29-juni-2022/vortragsprogramm/

https://www.neuorientierung0812.de/termine/weilheim-29-juni-2022/job-speed-dating/

Gabriela Königbauer

Kontakt

Neuorientierung null-acht 12 GbR

Nicola Schackmann

Anne-Frank-Weg 4

82377 Penzberg

Tel. +49 (0) 8856-805 31 11

E-Mail: info@neuorientierung0812.de

Web: www.das-job-event.de

Stadt- und Hochlandhallen Bewirtungs GmbH

Wessobrunner Str. 8

82362 Weilheim in Oberbayern

Telefon +498815083