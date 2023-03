125. Geburtstag: TSV Penzberg feiert mit vielen Veranstaltungen

Von: Max Müller

Teilen

Start der Feierlichkeiten ist am Sonntag (19. März) in der sanierten Josef-Boos-Halle. © Max Müller

Penzberg – Der TSV Penzberg feiert heuer seit 125-jähriges Bestehen. Dazu gibt es einen gut gefüllten Veranstaltungskalender.

Start ist am kommenden Sonntag, 19. März, mit einem Indoor-Funpark in der frisch sanierten Sporthalle am Josef-Boos-Platz (10 bis 14 Uhr). Auf dem Programm stehen unter anderem noch als Hauptattraktion der große Outdoor-Funpark am Sonntag, 18. Juni, auf der Berghalde (ab 13 Uhr), ein Badminton-Turnier am Samstag, 24. Juni, in der Sporthalle an der Birkenstraße, ein Beachvolleyball-Turnier am Sonntag, 9. Juli, auf der Berghalde, die TSV-Party am Samstag, 30. September, auf Gut Hub sowie der Penzberger Teamtrail am Samstag, 4. November, auf der Berghalde. Abschluss ist mit dem Nikolausturnen am Samstag, 9. Dezember, in der Wellenbad-Halle. Weitere Infos zum Sportverein und dem Programm gibt es auf der TSV-Homepage.