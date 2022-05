14.000 Besucher bei „Celebrate Day“: Große Party bei Roche in Penzberg

Von: Andreas Baar

Die Cover-Band Decoy sorgte am Abend für Stimmung. © Roche

Penzberg – Es wurde eine große Party: Roche feierte am vergangenen Samstag am Penzberger Standort das 125-jährige Firmenjubiläum unter dem Motto „Celebrate Life”.

Eingeladen waren die Mitarbeiter, das Werk zählt derzeit rund 7200 Beschäftigte, mit ihren Familien und Freunden. Für die Besucher gab es ein vielfältige Angebot vom Bühnenprogramm über Laborführungen bis zu kulinarischen Spezialitäten auf der Street-Food-Meile. An zahlreichen Info-Ständen informierten sie sich über die Labor- und Wissenschaftswelt des Schweizer Biotechnologie-Unternehmens.

Lernen mit „Willi Virus“

Die jüngsten Gäste tauchten mit „Willi Virus“ ein in die Welt der Viren und Diagnostik. Die Jochberg Musikanten, die Penzberger Garde und die Band „The Heimatdamisch“ sorgten am Nachmittag auf der Festbühne für Stimmung. Abends war auf dem großen Event-Areal an der Dr.-Gotthilf-Näher-Straße, wo sonst Autos auf den Parkplätzen stehen, Party angesagt: Als einer der Hauptacts spielte die Cover- und Partyband „Decoy“.



„Nach über zwei Jahren Pandemie war das Fest mit 14.000 Gästen ein unvergessliches Erlebnis”, freut sich Werkleiter Dr. Ulrich Opitz. Auch Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (CSU), dritter Bürgermeister Hardi Lenk (SPD) nutzten die Gelegenheit, um bei einem der größten Arbeitgeber in der Region vorbeizuschauen.

Politik informierte sich

Gemeinsam mit Opitz und Johannes Ritter, Leiter der Kommunikation am Standort Penzberg, informierten sie sich unter anderem über neue Therapieansätze in der Onkologie und Augenheilkunde. Für Opitz war es einer der letzten Auftritt als Werkleiter: Er geht im Sommer in den Ruhestand, zum 1. Juli übernimmt Paul Wiggermann die Leitung im Nonnenwald.