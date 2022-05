Von Armut betroffen

192 Veranstaltungen: In Penzberg startet der „Klimafrühling“ im Oberland

Von: Sandra Gerbich

In der Stadthalle läutete unter anderem Penzbergs Bürgermeister Stefan Korpan (4.v.l.) den „Klimafrühling“ ein. © Sandra Gerbich

Penzberg – Gestaltet nach Vorbild des Münchner „Klimaherbstes“ organisiert die Energiewende Oberland vom 5. bis 25. Mai wieder einen „Klimafrühling“. Auch Penzberg ist dabei.

Wenn kein Geringerer als der Grünen-Minister Robert Habeck die Schirmherrschaft des diesjährigen Klimafrühlings übernimmt, muss das dreiwöchige Event was Großes sein. „Klimaschutz hat eine verbindende Kraft, dafür steht der Klimafrühling Oberland“, ließ Habeck wissen. So hatte die Auftaktveranstaltung in der Penzberger Stadthalle etwas von einem ausnehmenden Happening.

Stefan Drexlmeier, Geschäftsführer der in der Stadt sitzenden Bürgerstiftung Energiewende Oberland, wusste die Besucher für die kommenden 195 Veranstaltungen zu begeistern: Wer einer der Veranstalter war, bekam die Gelegenheit, seinen Termin in einem imaginären Fahrstuhl-Smalltalk vorzustellen.

Aktionen bis 25. Mai

Zuvor brachten Vertreter von Politik und Kommunen ihre Fund-, Erb- und Familienstücke mit: Glocken unterschiedlicher Größen und Historie. Auf Kommando bimmelten sie, was das Zeug hielt. Bis zum 25. Mai wird das Oberland im Zeichen von Klimawandel und Klimaschutz stehen. Mit der Behandlung von Themen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Energiesparen, Zukunftsfähige Mobilität, Klimafreundliche Ernährung, Klimaschutz in der Landwirtschaft, Artenvielfalt oder Grüne Wissenschaft und Finanzen hoffen Veranstalter und Mitstreiter, Akzente für die Zukunft setzen zu können.

Engagement aufzeigen

„Mit dem Klimafrühling Oberland wollen wir mit sehr unterschiedlichen Veranstaltungen Engagement im Bereich Klimaschutz sichtbar machen. Das Veranstaltungsformat richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger der Region, um sie für das Thema Klimawandel und Klimaschutz zu informieren, aktivieren und Lust an gemeinsamem Engagement zu wecken“, heißt es bei der Energiewende Oberland. Auch sei der Klimafrühling als Veranstaltungsplattform für alle Bildungseinrichtungen, Initiativen, Vereine, Stiftungen, Glaubenseinrichtungen und Unternehmen zu verstehen.



Penzberg ist mit 25 Veranstaltungen dabei. So gibt es am kommenden Samstag, 14. Mai, eine Radltour zum Thema Klimagerechtigkeit mit Fridays for Future Oberland sowie am Tag darauf einen Waldspaziergang mit einem Förster durch den städtischen Wald.

Informieren Das gesamte Programm findet sich auf der Homepage des Klimafrühlings. Für einige Veranstaltungen ist online eine Anmeldung nötig.

Eines der ersten der fast 200 Events bestritten neben Dexlmeier die Geschäftsführerin Oberbayern des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Karin Majewski, Fridays-for-Future-Sprecherin Sarina Haushofer sowie Musiker Hans Well. Die drei, die sich bei einer Podiumsdiskussion austauschten, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Und doch verband Majewski und Haushofer eine der brisantesten Fragen: „Können wir uns Maßnahmen der Klimaverbesserung überhaupt leisten?“

Diskussion über Klimaschutz auf dem Podium: (v.l.) Karin Majewski (Geschäftsführerin Oberbayern des Paritätischen Wohlfahrtsverbands), Sarina Haushofer (Fridays for Future-Sprecherin) und Hans Well (Musiker). © Sandra Gerbich

Von Armut betroffen

„Armut trifft auf Preiserhöhungen bei Strom, Benzin und Lebensmitteln“, fasste Krajewski zusammen. Sie betonte, dass die von Armut betroffenen Bevölkerungsgruppen immer die gleichen seien: Neben kinderreichen Familien und Alleinerziehenden träfe sie verstärkt Alte – und auch dort besonders Frauen – „und solche, die es trotz Vollzeittätigkeit oder mehreren Jobs nicht schafften, aus der Armutsfalle herauszukommen“, prangerte Majewski an. Diese Menschen hätte eine noch höhere Inflationsrate als die derzeit herrschenden gut sieben Prozent erwischt. Während sich die besser Verdienenden etwa den Luxus eines teuren Schmuck- oder Möbelstücks leisten könnten, schlüge der enorme Preisanstieg bei den elementar notwendigen Investitionen wie Energie, Lebensmittel und Fortbewegung besonders hart zu.



Auch die junge Klimaaktivistin Haushofer wusste nur zu mahnen, dass soziale Probleme gleichzeitig mit den Klimaproblemen gelöst werden müssten. Musiker Hans Well sah seinen Auftrag darin, vor allem mit Satire tragischen Geschichten etwas Komisches abzugewinnen.