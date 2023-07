3556 Einsätze: Polizei Penzberg hatte im Jahr 2022 gut zu tun

Von: Andreas Baar

Teilen

3556: So viele Einsätze aus dem Leitsystem der Einsatzzentrale Rosenheim wurden 2022 von der Penzberger Inspektion abgearbeitet (2021: 3701). © Andreas Baar

Penzberg - Die Kriminalitätslage 2022 im Bereich der Polizei Penzberg gleicht sich wieder Vor-Corona-Niveau an. Erfreulich: Es gab weniger Straftaten als 2019.

Weniger Straftaten als 2019, aber eine geringere Aufklärungsquote: Die Penzberger Polizei legt die Bilanz für 2022 vor. Fazit: Die Sicherheit im Dienstbereich sei weiter hoch. Die Kriminalitätslage gleiche sich erwartungsgemäß dem Vor-Corona-Jahr 2019 an, bilanziert Penzbergs Inspektionsleiter Matthias Krümpel. Seine Einschätzung: „Die Sicherheit in unserem Dienstbereich ist anhaltend hoch.“ Betreut werden neben Penzberg noch Iffeldorf, Habach, Antdorf, Seeshaupt, Bernried, Obersöchering und Sindelsdorf mit 30.600 Einwohnern.

Mehr Eigentums- und Sexualdelikte

Im vergangenen Jahr arbeiteten die Ordnungshüter 3556 Einsätze ab. 2019 waren es 3501, 2021 gar 3701. Für 2022 wurden 848 Straftaten verzeichnet. Das ist ein Rückgang zu 2019 um 124 (12,8 Prozent). Rückgänge gegenüber dem Vor-Corona-Jahr seien „in beinahe allen Deliktsbereichen zu beobachten“, so Krümpel. Allerdings kletterten die Zahlen bei Eigentums- (55 auf 66) und Sexualdelikten (13 auf 56) an – letzteres wird mit Strafverschärfungen und Ermittlungserfolgen bei der Kinderpornografie begründet.



Einer von 803 Verkehrsunfällen im Jahr 2022 im Bereich der Polizeiinspektion Penzberg: Im Oktober krachte es auf der B472 bei Dürnhausen - zwei Autofahrerinnen wurden verletzt, eine davon schwer. © Feuerwehr Penzberg

Weniger Delikte aufgeklärt

Die Aufklärungsquote ist allerdings gesunken – von 70 Prozent (2019) und 67,8 Prozent (2021) auf nun 63,8 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 442 Tatverdächtige ermittelt (2019: 581; 2021: 423). Die schlechtere Quote erklärt Krümpel gegenüber der Rundschau mit einem hohen Anstieg bei Betrugsdelikten wie im Internet und am Telefon. Die Täter seien schwer zu ermitteln und säßen oft im Ausland.

Viel zu tun gab es auf den Straßen. Die Zahl der Unfälle stieg an – auf 803 gegenüber 702 (2021). Traurige Bilanz: Drei Menschen verloren ihr Leben (1).

Andere Einsätze

Die Penzberger Polizei rückte auch zu anderen Einsätzen aus: Im Vorjahr wurden 33 öffentliche Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel sowie zehn Veranstaltungen neben dem alltäglichen Dienst betreut.