500 Penzberger Schüler informierten sich beim „Tag der offenen Betriebe"

Penzberg – Rund 500 Schüler des Penzberger Gymnasiums, der Real- und Mittelschule nahmen vergangenen Dienstag (28. März) am „Tag der offenen Betriebe teil“.

Warme Worte gab es von Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) bei frostigen Temperaturen am Penzberger Stadtplatz. Rund 500 Schüler hatten sich am Morgen des vergangenen Dienstags (28. März) dort versammelt um sich am „Tag der offenen Betriebe“ über regionale Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Mit der Mutter aller Arbeitsfloskeln schickte Korpan den Penzberger Nachwuchs auf unterschiedliche Touren durch die Stadt: „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ Dann ging es für die insgesamt 31 Gruppen auf 15 Touren zu jeweils drei Unternehmen hintereinander – teils zu Fuß, zum Teil mit dem Stadtbus.

„So etwas habe ich noch nie gemacht. Ich will mir einfach alles mal anschauen“, erklärte der 15-jährige Gymnasiast Matti im Stadtbus auf dem Weg zum Autohaus Hornung. „Aber Anfang des Schuljahres hatten wir Workshops um zu sehen was uns beruflich Spaß macht“, ergänzte Konstantin (15). Im Vorhinein hatten die Schüler die Möglichkeit sich für eine Tour zu drei Unternehmen anzumelden. Der erste Stopp für die 14 Schüler mit Betreuer Stefan Korpan war das Autohaus Hornung. Nach ein paar Imagefilmen stellte der technische Leiter am Standort Penzberg, Johannes Buchczyk, den Schüler die Geschichte des Unternehmens vor.

Doch dann war es vorbei mit der Theorie: Die Schüler konnten an drei Stationen selbst aktiv werden. .Zuerst galt es den verschiedenen Schauautos Eigenschaften oder technische Daten zuzuordnen. 14 Fahrzeuge wurden also von den Schülern mit Zettel mit den Aufschriften „Elektroantrieb“ oder „Panorama-Dach“ versehen. Im Anschluss wurden digitale Daten zu einem Fahrzeug ausgelesen und von einem Auszubildendem erklärt. Bei der letzten Station konnten sich die Schüler die Hände schmutzig machen und einen Reifen wechseln beziehungsweise die Schrauben anziehen.

Nach den Touren durch Penzberg ging es für die Schüler zu Mitmach-Aktionen an der Mittelschule. Dort warteten zehn verschiedene Handwerksbetriebe und zeigten praktische Auszüge aus ihrem Arbeitsalltag. Die Schüler konnten sich unter anderem beim Pflastern, Fliesenlegen und Feilen versuchen. Im Anschluss öffneten die Penzberger Unternehmen auch noch zwei Stunden ihre Türen für weiter Interessenten und Arbeitssuchende aus der Region. Somit profitierten nicht nur die Schüler vom „Tag der offenen Betriebe“.

Die gesamte Aktion wurde in Zusammenarbeit von der „Neuorientierung null-acht 12“ und von Lisa Fischer, Wirtschaftsförderin der Stadt, organisiert. Das erste Feedback zum „Tag der offenen Betriebe“ fiel positiv aus. „Viele kamen heute schon zu uns und gaben uns positive Rückmeldung“, berichtete Nicola Schackmann von der Neuorientierung. Auch die „familiäre Atmosphäre“ sei von den Schülern und Eltern gelobt worden. Insgesamt nahmen 39 Unternehmen in Penzberg teil.