55 Tonnen: Penzberg sichert sich zwei große Findlinge für die Berghalde

Von: Andreas Baar

Teilen

Die beiden Exemplare liegen jetzt auf der Berghalde. © Andreas Baar

Penzberg – Die Stadt Penzberg hat eine neue Attraktion auf der Berghalde: Zwei große Findlinge wurden als Kletterfelsen vor dem Stüberl aufgestellt.

Es ist ein bauliches Großprojekt in Penzberg. Zwischen Seeshaupter Straße, Tennisplätzen und altem Bahndamm entsteht eine Wohnanlage mit rund 30 Einheiten. Die Baugrube ist entsprechend groß. Riesig waren auch die Entdeckungen, die Arbeiter der Benediktbeuerer Tiefbaufirma Hamperl machten und freilegten: Zwei gigantische Findlinge schlummerten im Erdreich. Der größere mit 35 Tonnen Gewicht kam um Pfingsten zum Vorschein, der kleinere mit 20 Tonnen erst vor wenigen Tagen. Grundstücksbesitzer ist die VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg. Die Stadtverwaltung kontaktierte das Geldinstitut und bot sich als Abnehmer des Fundes an.



Die Gesteinsbrocken stammen wohl aus der Eiszeit und wurden von einem Gletscher in den Penzberger Raum geschoben. „Sie sind etwas Besonderes“, sagt Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) der Rundschau. Von der Größe her und, „weil sie noch im Ganzen sind“.



„Ein Relikt aus der Vergangenheit“

Im Stadtrat wurde nichtöffentlich über einen geeigneten Standort diskutiert. Eine Alternative auf Gut Hub schied aus. Der Damm hätte den Tieflader nicht ausgehalten, erklärt der Bürgermeister. Auch ein Platz am Friedhof sei wegen der empfindlichen Pflasterung verworfen worden. Radikalste Lösung wäre die Zerkleinerung zu Kies oder Schotter gewesen, erklärt Landschaftsarchitektin Maria Probst, die mit der künftigen Nutzung betraut wurde. Was aber nicht in Frage kam, betont Probst: „Das ist ein Relikt aus der Vergangenheit.“ Die Idee: Die beiden Findlingen werden als Kletterfelsen auf der Berghalde aufgestellt.



Der große Findling wird aus der Baugrube gehoben. © Andreas Baar

Abtransport war vergangenen Donnerstag. Dafür stellte die Reichersbeurer Firma Hölzl einen auf. Der „kleine“ Findling wurde auf einen Kipper gehoben, der 35-Tonnen-Gigant auf einen Tieflader gesetzt. Dann ging es auf die Berghalde. Dort liegen sie jetzt vor dem Stüberl und sollen von Kindern als Kletterfelsen genutzt werden. Zur Sicherheit gibt es noch einen Fallschutz. Die Findlinge sind „der Stein des Anstoßes“, schmunzelt Probst – und zwar für die geplante Umgestaltung des Naherholungsgeländes.