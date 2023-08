6700 Euro Schaden: Dreister Diebstahl von E-Bikes in Penzberg

Von: Anne Franziska Rossa

Bei beiden Diebstählen waren die Fahrräder abgeschlossen (Symbolbild). © Panthermedia/MPfoto71

Penzberg - Zwei Fahrraddiebstähle in kurzer Zeit beschäftigen die Penzberger Polizei. In einem Fall ist der Schaden richtig hoch.

Am Dienstag (15. August) wurden laut Polizei am Penzberger Zibetholzweg zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr zwei E-Bikes im Gesamtwert von rund 6700 Euro geklaut. Die Herrenräder waren nach Polizeiangaben jeweils vorne und hinten mit einem Schloss gesichert. Sie standen an einer Schranke am Zibetholzweg links des Baumarkts in Richtung Berghalde. Es handelt sich um Fahrräder der Marke Cube in der Farbe blau und der Marke Flyer, Typ Upstreet 5 Etd 27.4. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/92570 entgegen.

Radl einer Zwölfjährigen gestohlen

In Penzberg kam es zwischen Montag (14. August) und Dienstag (15. August) zu einem weiteren Fahrraddiebstahl, diesmal an der Karlstraße. Laut Polizei schloss eine zwölfjährige Penzbergerin ihr weißes Fahrrad der Marke Bulls mit einem Zahlenschloss an einem Zaun vor einem Haus ab. Nach Angaben der Polizei wurde dieses in dem Zeitraum zwischen 17.45 Uhr am besagten Montag und 11.15 Uhr am Dienstag entwendet. Auffällig am Fahrrad sind die weinroten Reifen sowie ein weinroter Sattel. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Penzberg unter der Telefonnummer 08856/92570 melden.