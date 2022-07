A95 bei Antdorf: Unbekannter überholt riskant und verursacht Unfall

Von: Andreas Baar

Antdorf - Ein unbekannter Autofahrer hat mit einem riskanten Überholmanöver auf der A95 bei Antdorf für einen Unfall gesorgt. Der Verursacher fuhr weiter.

Am Samstag (23. Juli) fuhr ein74-jähriger Mann aus Wolfratshausen gegen 14.45 Uhr mit einem Ford Transit auf der Autobahn A95 in Richtung München. Als sich der Wolfratshauser laut Verkehrspolizei im Bereich von Antdorf - kurz vor der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf - zu Beginn des dortigen Baustellenbereichs auf der rechten Fahrspur befand, wurde er links von einem silbernen Pkw überholt. Dieser zog laut Polizei vermutlich zu früh nach rechts, so dass der Transit-Fahrer nach rechts ausweichen musste und dabei zwei Warnbaken überfuhr. Der Fahrer des silbernen Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Schaden am Transit

Am Ford Transit entstand an der rechten Seite ein Schaden von circa 1500 Euro. Der Schaden an den beiden Warnbaken beträgt rund 150 Euro. Gegen den bis dato unbekannten Fahrer wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Weilheim um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0881/640-302.

Noch eine Unfallflucht

Ebenfalls am Wochenende ereignete sich im Bereich von Sindelsdorf eine zweite Unfallflucht auf der A95. Laut Verkehrspolizei fuhr ein unbekanntes Fahrzeug zwischen Samstag (23. Juli), 19 Uhr, und Sonntag (24. Juli), 8 Uhr, auf der Autobahn in Richtung Garmisch. Der Wagen kam circa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Sindelsdorf nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr zwei Leitpfosten und einen Kilometrierungsschild (Schadenshöhe circa 500 Euro). Das flüchtige Fahrzeug dürfte im rechten Frontbereich eine entsprechende Beschädigung aufweisen, heißt es von der Polizei. Auch in diesem Fall bittet die VPI um Hinweise unter Telefon 0881/640-302.