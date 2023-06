A95 bei Sindelsdorf: Unbekannter Geisterfahrer sorgt für Polizeieinsatz

Von: Andreas Baar

Der unbekannte Wagen war in Sindelsdorf in Richtung München aufgefahren, wendete dann aber und fuhr als Geisterfahrer in Richtung Süden weiter (Symbolbild). © panthermedia/Smileus

Sindelsdorf - Ein unbekannter Geisterfahrer auf der A95 hat gleich mehrere Polizeidienststellen in Atem gehalten. Der rote Pkw war in Sindelsdorf aufgefahren.

Ein bislang unbekannter roter Pkw war nach Angaben der Weilheimer Verkehrspolizei Donnerstagnacht (15. Juni) zwischen 23.35 Uhr und 0 Uhr an der Anschlussstelle Sindelsdorf auf die A95 in Richtung München aufgefahren. Jedoch blieb der Pkw noch auf dem Beschleunigungsstreifen stehen, wendete und fuhr anschließend auf der Richtungsfahrbahn München in südliche Richtung (Garmisch-Partenkirchen) in die falsche Fahrtrichtung weiter. Vermutlich an der Anschlussstelle Ohlstadt fuhr der Pkw dann von der A95 in unbekannte Richtung ab.

Zeugen riefen bei Polizei an

Das widerrechtliche Wendemanöver an der Anschlussstelle Sindelsdorf sowie die weitere „Geisterfahrt“ in die falsche Richtung wurden von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet. Diese wählten den polizeilichen Notruf beziehungsweise riefen bei der Polizeiinspektion Penzberg an. Trotz einer sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndung, im Rahmen derer auch die Autobahnauffahrt bei Eschenlohe gesperrt wurde, wurde das unbekannte rote Fahrzeug nicht entdeckt. Auch konnten die bisher bekannten Zeugen keine näheren Angaben zum Fahrzeugtyp sowie Kennzeichen machen.

Sechs Streifenwagen beteiligt

An der Fahndung und Absperrungen waren insgesamt sechs Streifenwagen von den Polizeiinspektionen Penzberg, Garmisch-Partenkirchen und Murnau, der Grenzpolizei Murnau, den Zentralen Ergänzungsdiensten Weilheim aus Murnau sowie eine Streife der Verkehrspolizei Weilheim beteiligt. Bislang ist laut Polizei nicht bekannt, ob durch die verkehrswidrige Fahrweise des oder der Unbekannten andere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet wurden.

Die Verkehrspolizei Weilheim sucht weitere Zeugen und möglicherweise Geschädigte, die durch die Falschfahrt gefährdet wurden. Entsprechende Hinweise werden unter Telefon 0881/640-302 entgegengenommen.