A95 lang gesperrt: Schwerer Unfall bei Penzberg fordert zwei Verletzte

Von: Andreas Baar

Die Fahrbahn Richtung München musste nach dem Unfall gesperrt werden (Symbolbild). © David Young/dpa

Penzberg - Zwei Verletzte, ein hoher Schaden und eine lange gesperrte Autobahn: Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Mittwoch (25. Mai) bei Penzberg.

Der Unfall ereignete sich gegen 07.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Penzberg/Iffeldorf und Seshaupt in Fahrtrichtung München. Laut Verkehrspolizei war ein 46-Jähriger aus dem Landkreis Bautzen/Sachsen mit einem Daimler Vito auf der linken Spur unterwegs. Bei Regen verlor der Fahrer nach Polizeiangaben „offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Firmenwagen. Der Vito schleuderte in die Mittelleitplanke, wo das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam.

Rettungshubschrauber konnte abdrehen

Der Fahrer wurde schwer, laut Polizei aber nicht lebensgefährlich, verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber, der vorsorglich gelandet war, konnte wieder abdrehen. Zudem wurde der 49-jährige Beifahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Bautzen, leicht verletzt. Er musst ebenfalls mit dem Rettungswagen in ein weiteres Krankenhaus transportiert werden.

Fahrbahn auf 200 Meter verschmutzt

Die Fahrbahn war aufgrund mehrere Trümmerteile sowie aus dem Mittelstreifen herausgeschleudertem Dreck und Kies auf einer Länge von circa 200 Meter verschmutzt. Eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei Starnberg musste zur Reinigung anrücken. Während der Unfallaufnahme und Reinigung wurde die Fahrbahn Richtung München komplett gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf abgeleitet und eine Umleitung eingerichtet. Dafür waren Kräfte der Feuerwehren Beuerberg, Penzberg und Iffeldorf im Einsatz. Gegen 10.15 Uhr konnte die A95 wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.

Rund 21.000 Euro Gesamtschaden

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Der Vito musste abgeschleppt werden. Zudem wurden bei dem Unfall mehrere Leitplankenfelder beschädigt. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an