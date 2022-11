A95: Penzberger (28) baut Unfall und fährt gegen Fahrtrichtung weiter

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Fahrer blieb unverletzt, „wirkte jedoch bei der Unfallaufnahme fahrig, verwirrt und desorientiert“, berichtet die Polizei. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Region - Ein Penzberger (28) hat mit seinem Gespann auf der A95 für einen Unfall gesorgt. Der verwirrte Mann fuhr dann gegen die Fahrtrichtung weiter.

Der 28-jährige Penzberger war am Dienstagabend (29. November) gegen 22.30 Uhr mit einem Opel Crossland samt Pkw-Anhänger auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Schäftlarn „verlor er unvermittelt die Kontrolle über sein Gespann“, teilt die Weilheimer Verkehrspolizei mit. Der Penzberger touchierte zunächst die rechte Leitplanke und fuhr schließlich frontal in die Mittelschutzleitplanke, wo das Gespann auf dem linken Fahrstreifen entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Laut Zeugen soll das verunglückte Gespann unmittelbar vor dem Unfall mit circa 180 km/h unterwegs gewesen sein, heißt es von der Polizei. Damit nicht genug: Nachdem das Fahrzeug kaum gestanden war, fuhr das Gespann zunächst rund 500 Meter entgegen der Fahrtrichtung weiter, ehe der Lenker nach rechts eindrehte und sein Wagen nochmals mit der rechten Schutzplanke kollidierte.

Offenbar Medikamente genommen

Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, blieb unverletzt. Er „wirkte jedoch bei der Unfallaufnahme fahrig, verwirrt und desorientiert“, berichtet die Polizei. Ein Drogenschnelltest schlug positiv an. „Offenbar nimmt der Fahrer, aufgrund einer Krankheit, auch verschreibungspflichtige Medikamente ein“, heißt es von der Verkehrspolizei weiter. Auch ein Atemalkoholtest schlug leicht an. Um eine möglich Wechselwirkung („Mischkonsum“) von Alkohol und Arzneimittel feststellen zu können, musste eine Blutentnahme beim Fahrer angeordnet werden. Diese wurde von einem Arzt in einem nahe gelegenen Krankenhaus durchgeführt.

Rund 21.000 Euro Schaden

Der nicht mehr fahrbereite und schwer beschädigte Opel sowie der ebenfalls beschädigte Anhänger mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Schadenshöhe am Gespann beziffert die Polizei mit rund 18.000 Euro. Der Schaden an den beiden betroffenen Schutzplanken liegt insgesamt bei circa 3000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden laut derzeitigem Ermittlungsstand nicht gefährdet.

Fahrbahn komplett gesperrt

Die Feuerwehren aus Münsing und Höhenrain waren mit zahlreichen Einsatzkräften zu Absicherungs- und Reinigungsarbeiten vor Ort. Gegen Mitternacht konnte die komplette Fahrbahn, die während der Unfallaufnahme sowie der anderen Arbeiten teils gesperrt war, wieder für den Verkehr freigegeben werden. Gegen den 28-jährigen Penzberger wurden Ermittlungen wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und weiterer Verkehrsstraftaten eingeleitet.