A95: Vollsperrung in zwei Nächten zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt

Von: Andreas Baar

Die A95 zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Seeshaupt wird in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen für zwei Nächte jeweils ab 19 Uhr bis 6 Uhr voll gesperrt. © Andreas Baar

Seeshaupt - Verkehrsbehinderungen auf der A95: Die Autobahn wird wegen Bauarbeiten für zwei Nächte zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt gesperrt.

In den Nächten von Mittwoch/Donnerstag (24./25. Mai) sowie von Donnertag/Freitag (25./26. Mai) wird die A95 im Bereich zwischen den Anschlussstellen Wolfratshausen und Seeshaupt in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen jeweils ab 19 Uhr bis 6 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Dies teilt die Niederlassung Süd der Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund ist „eine Notsanierung“ der Entwässerungseinrichtungen im Baustellenbereich, um die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten, heißt es. Die Umleitung erfolgt ab der Anschlussstelle Wolfratshausen über die Bedarfsumleitung U20 sowie die Staatsstraße St 2370 zur Anschlussstelle Seeshaupt.

Sanierung der alten Brücken

Die A95 München-Garmisch-Partenkirchen wurde zwischen München und Eschenlohe in den Jahren 1965 bis 1982 gebaut. Die vier Brücken im Abschnitt zwischen Wolfratshausen und Seeshaupt seien mehr als 50 Jahre alt und sanierungsbedürftig, so die Autobahn GmbH.. Untersuchungen hätten ergeben, dass eine umfangreiche Generalinstandsetzung wirtschaftlicher sei, als alle vier Brücken durch einen Neubau zu ersetzen. Im Zuge der Brückensanierungen erfolgt in dem genannten Abschnitt auch eine umfangreiche Sanierung der Asphaltfahrbahn inklusive einer Erneuerung der Schutzsysteme. Autobahnbrücken bestehen in der Regel aus zwei Teilbrücken. In diesem Jahr werden laut Autobahn GmbH die Fahrbahn und die Teilbrücken in Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen und im nächsten Jahr 2024 die Fahrbahn und beiden Teilbrücken in Richtung München saniert.