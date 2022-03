Brückenabriss an der A95: Straße von Penzberg nach Iffeldorf wird gesperrt

Von: Andreas Baar

Teilen

Der Verkehr wird, wie schon im Herbst 2021, durch die Brücken-Baustelle geführt. © Andreas Baar

Penzberg – Die Arbeiten an der Autobahn bei Penzberg/Iffeldorf gehen weiter. Der nächste Brückenabriss steht an. Das bedeutet wieder eine weitläufige Umleitung.

Von Freitag (18. März), ab circa 20 Uhr, bis Montag (21. März), gegen 5 Uhr, wird die Staatsstraße 2063 zwischen Iffeldorf und Penzberg wegen des Abbruchs der Autobahnbrücke gesperrt. Dies teilt die zuständige Autobahn GmbH mit. Die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Penzberg/Iffeldorf sind von der Sperrung zwar nicht betroffen, allerdings besteht keine Möglichkeit, von einer Seite der Autobahn auf die andere zu gelangen.

In Sindelsdorf rausfahren

Der von München kommende Verkehr, der in Richtung Penzberg weiterfahren möchte, wird an der Anschlussstelle Sindelsdorf ausgeleitet und muss über die B472 und Staatsstraße 2370 nach Penzberg fahren.

Der von Garmisch-Partenkirchen kommende Verkehr mit dem Ziel Iffeldorf muss ebenfalls in Sindelsdorf runter und die Umleitung über die B472 und die Staatsstraße 2038 nach Iffeldorf nehmen.

Verkehrsteilnehmer, die von Iffeldorf nach Penzberg oder umgekehrt wollen, werden über die Staatsstraße 2370, die Antdorfer Straße und die Staatsstraße 2038 geleitet.

Verkehrsbehinderung bis Ende Oktober

Die Verkehrsbehinderungen zwischen Penzberg und Iffeldorf dauern bis Ende Oktober, heißt es von der GmbH-Niederlassung Südbayern. Nach dem Brückenabbruch wird bis Ende Oktober der Verkehr auf der Staatsstraße 2063 im Bereich der Autobahnbrücke über eine Ampel geregelt, die den Verkehr auf einer verengten Fahrspur durch die Baustelle führt. Ebenso wird der Radweg neben der Staatsstraße 2063 durch die Baustelle geführt

Ende März möglicher Ersatztermin

Sollte der Brückenabriss witterungsbedingt nicht wie geplant über die Bühne gehen können, gibt es einen Ersatztermin: Freitag, 25. März, bis Montag, 28. März, steht als Alternative im Zeitplan.



Lesen Sie auch Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Die Verhandlungen im Ukraine-Krieg gehen weiter. Warschau fordert ein Eingreifen der Nato - von einer „Friedensmission“ ist die Rede. News-Ticker. Polen fordert Einsatz der Nato im Ukraine-Krieg: „Diese Mission kann keine unbewaffnete sein“ Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen Die Corona-Lage ist angespannt, das Söder-Kabinett hat deshalb entschieden: Kein „Freedom Day“, die Maskenpflicht bleibt! Der News-Ticker für Bayern. Doch kein „Freedom Day“ in Bayern: Söder legt Corona-Wende hin und erklärt neue Regelungen

Es wird laut

Die Autobahn Südbayern bittet zugleich die Anwohner um Verständnis: Weil zum Abriss leistungsstarke Bagger eingesetzt werden, komme es zu erheblichem Lärm.