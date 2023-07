A95: Zu schnell bei Nässe - Mustang-Fahrer kracht in die Leitplanke

Von: Andreas Baar

Der Wagen kam „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, teilt die Verkehrspolizei Weilheim mit (Symbolbild). © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Großweil - Wieder ein Nässeunfall auf der A95: Bei Großweil krachte ein Mustang-Fahrer in die Leitplanke. Auch die Penzberger Feuerwehr rückte aus.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag (25. Juli) gegen 11.45 Uhr auf der Autobahn A95. Ein 20-jähriger Münchner fuhr laut Polizei mit einem Ford Mustang in Richtung Garmisch-Partenkirchen. Der Wagen kam auf Höhe der Anschlussstelle Murnau/Kochel „aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“ auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, teilt die Verkehrspolizei Weilheim mit. Der Mustang kollidierte mit der rechten Schutzplanke und kam dort zum Stehen.

Fahrer blieb unverletzt

Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, blieb zum Glück unverletzt. Allerdings entstand an seinem Mustang ein Totalschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke wurden sieben Felder beschädigt, der Schaden beträgt circa 2000 Euro.

Zu Reinigungs- und Absicherungsarbeiten waren die Feuerwehren aus Großweil (zehn Einsatzkräfte) und Penzberg (15 Kräfte) vor Ort. Gegen 13 Uhr konnte die gesamte Fahrbahn wieder komplett frei gegen werden. „Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen“, heißt es von der Polizei. Der Mustang-Fahrer muss mit einem dreistelligen Bußgeld sowie einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei rechnen.