Klinik weiterentwickelt

Abschied von Penzberg: Ärztlicher Direktor Florian Brändle verlässt Klinik

Von: Andreas Baar

Teilen

Das Gespräch war immer wichtig: Dr. Florian Brändle hatte für die Bevölkerung die „Penzberger Sprechstunde“ etabliert. © Andreas Baar

Penzberg - Personeller Aderlass fürs Klinikum Penzberg: Der Ärztliche Direktor und Chefarzt Dr. Florian Brändle verlässt zum 1. August nach 15 Jahren das Haus.

Der gebürtige Stuttgarter Dr. Florian Brändle war zum 1. Januar 2007 als Chefarzt der Medizinischen Klinik sowie als Leiter der Intensivstation und der Endoskopie in das Krankenhaus Penzberg eingetreten. 2010 wurde Brändle zum Ärztlichen Direktor ernannt. Zum Monatsende ist Schluss. Brändle zieht mit seiner Frau in deren heimatlichen Schwarzwald und arbeitet dort künftig in einer großen gastroenterologischen Facharztpraxis. Ein Entschluss, der ihm nicht leichtgefallen sei, wie Brändle einräumt. Doch die „Chance“ etwas Neues zu machen, war für den 56-Jährigen zu verlockend gewesen. Auf das neue Tätigkeitsfeld war er „durch Zufall“ dank eines früheren Studienkollegen gestoßen, der ihm den Einstieg anbot. Nach einer Praxisbesichtigung („Ich war angenehm überrascht) und „einigen schlaflosen Nächten“ sagte der Klinik-Chirurg, die Gastroenterologie ist sein Spezialgebiet, zu.

Abschied vom Klinikum Penzberg: Ärztlicher Direktor und Chefarzt Dr. Florian Brändle (l.) verlässt das Haus, der Starnberger GmbH-Geschäftsführer Thomas Weiler (r.) konnte ihn nicht umstimmen. © Andreas Baar

„Hochinteressante“ Einblicke in Politik

Der Abschied von Penzberg sei, auch wegen den guten Beziehungen zu Patienten und Mitarbeitern, „kein leichter Schritt“, betont Brändle. Zumal er in den 15 Jahren viel erlebt und aufgebaut hat im Klinikum. Brändle durfte zudem „hochinteressante“ Einblicke in die Welt und Kräfteverhältnisse der lokalen Politik erleben, als es vor mehr als zehn Jahren um die Zukunft des Hauses ging. Der Landkreis Weilheim-Schongau wollte sich unbedingt von seinem Krankenhaus trennen. Erst sollte es eine Privatklinik, dann an den Landkreis Garmisch-Partenkirchen veräußert werden. Im Juni 2009 wurden die hinter verschlossener Tür geschmiedeten Pläne publik. Ein Sturm der Entrüstung brach in der Stadt und im Umland los.

Wenn Reha-Klinik, dann Abschied

Rund 11.500 Unterschriften wurden für den Erhalt der Penzberger Klinik gesammelt und an den damaligen Landrat Friedrich Zeller (SPD) übergeben. Am Ende beschloss der Kreistag im März 2011 in einer denkwürdigen Sitzung in Iffeldorf mit nur einer Stimme Mehrheit den Verkauf an den Landkreis Starnberg. „Das war ein Krimi“, erinnert sich Brändle. Zum Jahr 2012 übernahmen die Starnberger die Trägerschaft, die Einrichtung wurde der kreiseigenen Holding Starnberger Kliniken GmbH angeschlossen. Damit blieb auch Brändle. Denn der hatte schon überlegt, die Einrichtung zu verlassen, sollte sie eine Reha-Klinik werden. „Ich hätte das Haus nicht betreuen können“, sagt er rückblickend.



Corona war und ist auch für das Penzberger Klinikum eine anstrengende Zeit. Dr. Florian Brändle ist Pandemiebeauftragter im Haus und ließ sich Anfang 2021 öffentlichkeitswirksam zum zweiten Mal gegen das Virus impfen. © Klinikum

Klinik weiterentwickelt

Brändle dankt denn auch explizit GmbH-Geschäftsführer Dr. Thomas Weiler dafür, dass der neue Träger alle seine Zusagen erfüllt habe. „Wir konnten uns als eigenständige Klinik entwickeln“, betont der scheidende Ärztliche Direktor und hebt die „sehr gute und wertschätzende“ Zusammenarbeit mit der Holding hervor. Der Standort Penzberg mit seinen rund 250 Mitarbeitern plus externe Kräfte und knapp 100 Betten war in den vergangenen Jahren kräftig auf Vordermann gebracht worden. Zwei neue OP-Säle, ein weiterer wurde generalsaniert, und ein neues Blockheizkraftwerk wurde gebaut. Laut Weiler lagen die Investitionen bei über 10 Millionen Euro.

„Er hat Sicherheit für das Haus gegeben.

Der Geschäftsführer hatte es nicht geschafft, Brändle zum Bleiben zu überreden. Weiler spricht von „einem Riesenverlust“. Der scheidende Chefarzt sei „ein Fels“ in der Einrichtung gewesen. „Er hat Sicherheit für das Haus gegeben.“ Eines macht Weiler, der in den unruhigen Verkaufs-Zeiten vom Engagement der Bürger und Mitarbeiter für ihr Krankenhaus beeindruckt war, auch deutlich: „Ohne Herrn Brändle hätten wir uns wahrscheinlich nicht engagiert“, so der Geschäftsführer.



Klarer Schwerpunkt ist nötig

Florian Brändle blickt zufrieden auf das Geschaffene. „Das Haus steht sehr gut da“, sagt er und lobt die „tolle Mannschaft“ in der Einrichtung. „Wir haben vieles aufgebaut.“ Der Chirurg bricht eine Lanze für kommunale Krankenhäuser in dieser Größenordnung. Sie müssten nicht nur den grundsätzlichen Versorgungsauftrag erfüllen: „Sie brauchen einen klaren Schwerpunkt.“ Wie Penzberg mit der Viszeralmedizin (Eingeweide betreffend), die laut Weiler ein Schwerpunkt bleiben soll. Brändle, der nicht nur im Jahr 2007 die öffentliche Reihe „Penzberger Sprechstunde“ gestartet hatte („Das Krankenhaus ist Teil einer Stadt und der Bevölkerung“), holte zudem Fachärzte wie für Kardologie, Urologie, Gynäkologie und Neurologie in das Haus.

Nachfolge zum Teil schon geklärt

Brändles Nachfolger sind zum Teil geklärt. Kommende Woche wird die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie Dr. Susanne Rogers als neue Ärztliche Direktorin vorgestellt. Beim neuen Chefarzt für die Medizinische Klinik ist man sich laut Geschäftsführer Weiler mit einem Kandidaten im Prinzip einig. Ein Name wird noch nicht genannt, aber der Betreffende sei in der Region kein Unbekannter und ebenfalls Gastroenterologe.