Ärger in Penzberg: Nantesbucher Kirche wegen Hangabgrabung gesperrt

Von: Andreas Baar

Sorge um die Nantesbucher Kirche: (v.l.) Johannes Bauer (Organist), Bernhard Meurer (Kirchenverwaltung Iffeldorf) und Hans-Peter Gaugele (Iffeldorfer Kirchenpfleger). © Andreas Baar

Penzberg - Die Nantesbucher Kirche ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Kirchenverwaltung beschuldigt einen Nachbarn einen Hang zu weit abgegraben zu haben.

Ärgerlich für die Gläubigen im Penzberger Ortsteil Nantesbuch: Die dortige Kirche Maria Himmelfahrt wurde von der Iffeldorfer Kirchenverwaltung aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hintergrund sind Bautätigkeiten eines Nachbarn. Dieser hat den Hang bis nahe an die Kirche abgetragen. Dies wäre genehmigungspflichtig gewesen, wie es Rathauschef Stefan Korpan (CSU) in der Bürgerversammlung bestätigte. Der Nachbar wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Thema in Bürgerversammlung

Johannes Bauer war die Angelegenheit so wichtig, dass er diese in der jüngsten Bürgerversammlung zur Sprache brachte. Der ehemalige Grünen-Stadtrat und langjährige Organist im kleinen Nantesbucher Gotteshaus sorgt sich um die Zukunft von Maria Himmelfahrt. Die Kirche sei gesperrt, es fänden aktuell keine Gottesdienste statt, erklärte Bauer – und zwar durch eine „nicht genehmigte Hangabgrabung“ des Nachbarn. Zudem wies Bauer auf einen aus seiner Sicht haltlosen Zustand hin: Bei den Bautätigkeiten sei auf dem Nachbargrundstück auch ein städtischer Weg verschwunden, der den einzigen öffentlichen Zugang zur Kirche darstelle. Meist gehen die Gläubigen über den nördlichen Nachbarhof zum Gotteshaus – dies sei jedoch eine private Hofstelle und nur geduldet.

Der Hang wurde bis auf zwei Meter an die Kirchenmauer abgetragen – der Bauherr will nach eigenen Worten auf seinem Grund eine neue Steinmauer errichten. © Pfarrei Iffeldorf

Standsicherheit muss vorliegen

Wie Bernhard Meurer von der Kirchenverwaltung der Iffeldorfer Pfarrei St. Vitus – zu ihr gehört kirchenrechtlich das Nantesbucher Gotteshaus – gegenüber der Rundschau sagt, hat er die Bautätigkeit am 14. Oktober entdeckt und gleich Behörden und Diözese informiert. Der Hang sei bis auf zwei Meter an Maria Himmelfahrt abgetragen worden, gar einen Meter auf Kirchengrund. Am 18. Oktober sei der Bau vom Landratsamt eingestellt worden – weil es keine Genehmigung gab, so Meurer. Die Iffeldorfer Kirchenverwaltung reagierte und sperrte gemäß eigenem Beschluss die Kirche am 25. Oktober bis auf Weiteres. Und zwar auf „dringende Empfehlung“ des Bistums Augsburg aus Sicherheitsgründen und „bis ein Statiker die Gefährdung der Standsicherheit ausschließen kann“, steht auf einem Schild am Eingangstor zu lesen. Dessen Gutachten liegt laut Meurer mittlerweile beim Weilheimer Landratsamt, eine endgültige Bestätigung nach Augsburg stehe aber aus inhaltlichen Gründen aus, erklärte Meurer am Montag (21. November).

Stadt will Weg wieder haben

Bei der Bürgerversammlung bestätigte Penzbergs Rathauschef Stefan Korpan, dass die Abgrabung genehmigungspflichtig gewesen wäre. Der Nachbar müsse innerhalb von acht Wochen bei der Kreisbehörde einen Bauantrag vorlegen, so Korpan. Der Bürgermeister machte klar, dass der verschwundene südliche Zugang zur Kirche ein kommunaler war: „Das ist ein städtischer Weg.“ Bei diesem wird es gemäß Korpan keine Kompromisse geben. „Wir wollen den städtischen Weg wieder haben“, sagte er – „uneingeschränkt.“

Nachbar weist Vorwürfe zurück

Der betreffende Nachbar Peter Höck vom „Märznhof“ sieht sich keiner Schuld bewusst. Den Vorwurf der absichtlichen Hangabtragung über die Grundstücksgrenze weist er zurück. Er habe lediglich eine alte Steinmauer entfernt, um sie durch eine neue Variante zu ersetzen. Dabei seien Wurzelstücke entfernt worden, die von zwei Lärchen stammen, die er bereits vor sechs bis sieben Jahren auf Wunsch der Pfarrei entfernt habe. „Ich bin damals der Kirche entgegen gekommen“, sagt er der Rundschau. Doch als nun die Wurzeln ausgegraben wurden, sei Erdreich abgebrochen – just über die Grenze hinweg, wie Höck betont. Auch das mit Weg erklärt der Nachbar: Dieser sei nicht im Grundbuch verzeichnet, dass der Weg der Stadt gehöre, habe er nicht gewusst.

Neue Mauer soll gebaut werden

Höck erklärt sich bereit, auf die Stadt zuzugehen. Wegen eines Zugangs zur Kirche sei er in Gesprächen mit dem Rathaus, Details will er noch nicht nennen. Auch eine Mauer zur Kirche hin will der Nachbar auf seinem Grund wieder anlegen. Dies habe er eh vorgehabt, betont er – aber „die Steine hatten sechs Wochen Lieferzeit“. Wie er am Montag (21. November) sagte, sollte bereits an diesem Tag mit den Arbeiten begonnen werden.