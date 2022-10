Ärzte-Protest gegen geplante Leistungskürzungen auch in Penzberg

Von: Andreas Baar

Auch in Penzberg sollen am kommenden Montag, 10. Oktober, die Arztpraxen für zwei Stunden geschlossen bleiben

Penzberg – Auch in Penzberg protestieren Ärzte am kommenden Montag, 10. Oktober, gegen die Politik der Bundesregierung.

Der Ärzteverbund der Region Penzberg hielt am vergangenen Dienstag seine Mitgliederversammlung ab. Ergebnis: Es wurde beschlossen, die landesweite Protestaktion am 10. Oktober von 8 bis 10 Uhr zu unterstützen und in dieser Zeit die Praxen zu schließen. Dies teilte der Ärzteverbund im Anschluss an die Versammlung mit.



Hintergrund der Proteste sind die von der Bundesregierung beabsichtigte Streichung der Neupatientenregelung sowie die geplante Deckelung beim Orientierungspunktwert zur Vergütung vertragsärztlicher und -psychotherapeutischer Leistungen. Deshalb bleiben am kommenden Montag die Praxen in Bayern für zwei Stunden geschlossen. Zu diesem Protest gegen die geplanten Leistungskürzungen, der vom Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) unterstützt wird, haben mehrere ärztliche und psychotherapeutische Berufsverbände im Freistaat aufgerufen. Während die Praxen geschlossen sind, findet für die Ärzteschaft zeitgleich eine öffentliche Online-Infoveranstaltung mit Vertretern der bayerischen Berufsverbände und der KVB statt, die im Internet gestreamt wird.

