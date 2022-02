Fit durch den Winter

Afghanische Radsportler flüchten vor Taliban und trainieren nun in Penzberg

Von: Max Müller

Reihana Mohammadi (vorn links) und Mahdi Mohammadi (vorn rechts) bei einem Radrennen in Afghanistan. © Privat

Penzberg – Die Radfahrer Reihana Mohammadi und Mahdi Mohammadi flüchteten vergangenes Jahr mit ihrer Familie vor den Taliban aus Afghanistan nach Penzberg.

Am 12. Dezember kamen Reihana und Mahdi mit ihrer Schwester und ihren Eltern in Bamberg an. Hinter ihnen lagen ein Flug von Islamabad (Pakistan) und eine Autofahrt von Kabul. Ihre Heimat musste die Familie Mohammadi verlassen, da die Taliban das Land zurückeroberten. „Wir mussten das Land verlassen, obwohl wir es eigentlich nicht wollten“, sagt Reihana und ergänzt: „Die Taliban sind eben nicht so freundlich.“ Ob die Einschätzung bezüglich der Taliban mit den Worten „nicht so freundlich“ angemessen ist, sei dahingestellt.

Seit drei Monaten leben die Mohammadis in einem Flüchtlingsheim an der Nonnenwaldstraße in Penzberg. Laut Reihana sucht die Familie aber bereits nach einer neuen Unterkunft in der näheren Umgebung. Reihanas ältere Schwester Zakia wohnt bereits seit drei Jahren in Altötting. Durch sie kamen Mahdi und Reihana erstmals in Kontakt mit dem Radsport und entwickelten eine große Leidenschaft für das Rennradfahren und Mountainbiken.

Inspiration in der Familie

„Ich war mit vielen Schwierigkeiten in Afghanistan konfrontiert. Frauen sind dort im Radsport nicht akzeptiert“, betont Reihana bei einem Pressetermin im Penzberger Fitnessstudio BeYou. Bereits ihre Schwester Zakia hatte mit diesen Problemen zu kämpfen. Das Frauen in Afghanistan Fahrrad fahren, war und ist teilweise noch ein Tabu-Thema – genauso wie der limitierte Zugang zu Schulen, Universitäten und Arbeitsplätzen. Als die heute 27-jährige Zakia im Jahr 2014 merkte, dass viele Mädchen keine andere Möglichkeit haben als stundenlange Fußmärsche zurückzulegen, um in die Schule zu kommen, gründete sie mit ihrer Freundin das zweite Frauenradteam des Landes in Bamiyan.



Zakia Mohammadi (Mitte) gründete das zweite Frauen-Radsport-Team Afghanistans. © Privat

Nach kurzer Zeit wurden das Team in Kabul offiziell registriert und sie gewannen lokale Unterstützer, darunter auch viele Männer. Im weiteren Verlauf unterrichtete Zakia andere Mädchen und junge Frauen. Wettbewerbe gegen afghanische Frauenteams standen nun auf der Agenda. Doch der zentrale Faktor der eigenen Freiheit und Mobilität war wesentlich entscheidender. 2016 wurde das Team um Zakia Mohammadi für den Nobelpreis nominiert.

Ihre Inspiration für den Radsport fanden Mahdi und Reihana in ihrer Schwester, doch den Erfolg erarbeiteten sich beide selber. Nach langem Training fuhr Reihana von ihrem 15. bis 18. Lebensjahr für das afghanische Nationalteam, Mahdi von seinem 21. bis 24. Lebensjahr.

Fit durch den Winter

Wolfgang Sacher steigt aus seinem Auto und macht sich auf dem Weg in das Penzberger Fitnessstudi BeYou. In seiner Hand hält Sacher vier Tüten. In diesen befinden sich Fahrradtrikots, Jogginghosen, Sportschuhe und Trinkflaschen. Die Ausrüstung wurde vom Radsportclub Wolfratshausen (RSC) zur Verfügung gestellt. Der Penzberger Sacher, Vorsitzender des Vereins, übergibt die Tüten im BeYou an Reihana Mohammadi und Mahdi Mohammadi.



Reihana und Mahdi sind Lizenzfahrer des Internationalen Radsport-Verbands UCI aus der Provinz Bamiyan, die bereits für das afghanische Nationalteam an Fahrradrennen teilnahmen. Das erste Treffen zwischen Sacher, den beiden Radsportlern und deren Familie fand im Dezember vergangenen Jahres statt. „Die Eltern unterstützen die beiden Kinder beim Radfahren und stehen voll dahinter“, betont der RSC-Vorsitzende.



Reihana Mohammadi (vorn links) und Mahdi Mohammadi (sitzend) trainieren dank Wolfgang Sacher nun im Beyou-Fitnessstudio von Mitinhaber Robert Nägele (hinten links). © Max Müller

Um die Beiden bei den winterlichen Temperaturen in Deutschland fit zu halten und ein adäquates Training zur Verfügung zu stellen, wand sich Sacher an seinen Bekannten Robert Nägele. Der Mitinhaber des Penzberger Fitnessstudios BeYou erklärte sich bereit, Reihana und Mahdi für die kommenden Monate eine Mitgliedschaft in Zusammenarbeit mit dem RSC zu sponsern.

Auch eine Lizenz und eine Vereinsmitgliedschaft sind laut Sacher für die Mohammadis seitens des Wolfratshausener Radsportclubs in Planung. Jetzt stehen aber erstmal „Krafttraining und Spinning auf dem Plan, um die beiden möglichst schnell fit zu bekommen“, lacht Sacher.

Räder aus der Schweiz

Neben Trikots, Trinkflaschen und dem restlichen Inhalt aus Wolfgang Sachers Tüten können sich die beiden afghanischen Rennradfahrer noch über weitere Unterstützung in Form von Sportmaterial freuen. Für die 19-Jährige und den 24-Jährigen sind bereits neue Gefährte unterwegs. Beide bekommen Räder von einem privaten Sponsor aus der Schweiz.



In Penzberg gefällt es der Familie Mohammadi sehr gut. „Es ist ein wundervoller Ort, mit vielen netten Menschen“, betont Reihana. Der Weg nach Oberbayern führte die Familie Mohammadi von Bamiyan über Kabul, Islamabad und Bamberg. Eine über 6000 Kilometer lange Reise legten Vater, Mutter und drei Kinder zurück, um nach Deutschland zu kommen. Auf der Flucht vor den Taliban.