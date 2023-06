Alpenverein: Sektion Neuland in Penzberg zählt 2244 Mitglieder

Von: Andreas Baar

Dank für langjährige Treue: (v.l.) Sebastian Posselt (2.Vorsitzender), Helga und Robert Gsell (50 Jahre), Andreas Zurmühl (25), Armin Loroff (25), Pia Janner-Horn (40), Ernst Schulte-Vels (25) und Sebastian Rauscher (Kassenwart). © Alpenverein

Penzberg - Die Alpenvereinssektion Neuland legt bei den Mitgliedern kräftig zu. Es sind schon mehr als 2200. Bei der Versammlung wurde Bilanz gezogen.

Berichte aus den Ressorts, eine personelle Neubesetzung in der Führungsriege und Ehrungen treuer Mitglieder: Das stand bei der mittlerweile 104. Mitgliederversammlung der Alpenvereinssektion Neuland in der Penzberger Stadthalle auf der Tagesordnung.

Der Jahresbericht zeigte „ein starkes Mitgliederwachstum“ der Sektion auf aktuell 2244 Personen, heißt es in einer Mitteilung des Alpenvereins. Kassenwart Sebastian Rauscher stellte die Finanzen vor. Vor allem konnte der Verein das vakante Amt des Schriftführers erfolgreich mit Birgit Hahn nach besetzen.



Hier gibt es Infos Infos zur Alpenvereinssektion Neuland auf www.dav-neuland.de sowie unter Telefon 08856/9378094 oder E-Mail an info@dav-neuland.de. Die Geschäftsstelle in Penzberg (Grube 51b) ist Dienstag (7.30 bis 10.30 Uhr) sowie Donnerstag (16 bis 19 Uhr) besetzt.

Besuch in Geschäftsstelle tu gut

2. Vorstand Sebastian Posselt freute sich über den Anstieg der persönlichen Geschäftsstellenbesuche der Mitglieder. Zudem würde das Miteinander der einzelnen Ressorts dadurch gestärkt, das Aktive in der Geschäftsstelle an der Grube 51b zusammenkommen. Anschließend wurden die Ergebnisse des im März abgehaltenen Zukunftsworkshop präsentiert: 30 aktive Mitglieder hatten dabei Leitlinien für anstehende Entscheidungen im Sektionsleben erarbeitet haben. Zudem stellten sich die einzelnen Ressorts vor und präsentierten mit Bildern von Touren, der Neulandhütte und diversen Veranstaltungen die vielfältigen Aktivitäten.

50 Jahre dabei

Für einige anwesende langjährige Mitglieder und Jubilare wurde es ein besonderer Anlass: Sie konnten ihr Ehrenabzeichen persönlich entgegennehmen. Dies waren: Armin Loroff (25 Jahre Mitgliedschaft), Ernst Schulte-Vels (25), Andreas Zurmühl (25), Pia Janner-Horn (40) sowie Helga und Robert Gsell (50).