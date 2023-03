Antdorf: BMW fängt plötzlich Feuer - der Fahrer kann noch rechtzeitig halten

Von: Andreas Baar

Die Feuerwehr Antdorf rückte zum Löschen an. © Feuerwehr Antdorf

Antdorf - Einsatz für die Antdorfer Feuerwehr: Auf der Kreisstraße nach Penzberg fing ein BMW plötzlich Feuer. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Der Penzberger (31) war am Donnerstag (9. März) gegen 20 Uhr auf der Kreisstraße WM27 von Antdorf in Richtung Penzberg unterwegs. Laut Polizei fing sein BMW zu brennen an. Der Mann konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf dem rechten Grünstreifen, kurz nach dem Ortsausgang von Antdorf, zum Stehen bringen. Anschließend brannte das Auto im vorderen Bereich komplett aus. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Das Auto brannte im vorderen Bereich komplett aus. © Feuerwehr Antdorf

Die Kreisstraße war für über eine Stunde lang komplett gesperrt. © Feuerwehr Antdorf

Totalschaden von rund 18.000 Euro

Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein, heißt es von der Penzberger Polizei. Die Feuerwehr Antdorf war mit 34 Kräften im Einsatz. Am BMW entstand nach Polizeiangaben ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Die Kreisstraße war für mehr als eine Stunde lang komplett gesperrt.