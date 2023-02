Antdorf: Motorradfahrerin (16) prallt gegen Auto - schwerverletzt

Von: Andreas Baar

Teilen

Die Penzbergerin musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen werden (Symbolbild). © ADAC

Antdorf - Eine Penzbergerin (16) prallt bei Antdorf mit ihrem Leichtkraftrad gegen ein Auto. Sie wird schwerverletzt in die Unfallklinik Murnau geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag (17. Februar) gegen 15.10 Uhr auf der Kreisstraße WM27 zwischen Penzberg und Antdorf. Laut Polizei fuhr eine 16-Jährige aus Penzberg mit ihrem Leichtkraftrad Suzuki in Richtung Antdorf. Auf Höhe Breunetsried erwischte die Fahranfängerin in einer Rechtskurve eine starke Windböe, heißt es von der Polizei. Die 16-Jährige verlor die Kontrolle und geriet auf die Gegenfahrbahn. Sie stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw Kia einer 61-jährigen Iffeldorferin zusammen. Die Motorradfahrerin stieß in die Fahrzeugfront des Kia und kam zu Sturz. Dabei wurde sie schwer verletzt und zog sich eine sehr tiefe offene Wunde am Bein zu. Die Penzbergerin musste mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen werden, wo sie operiert wurde und stationär blieb. „Sie hatte trotz der schweren Beinverletzung großes Glück“, teilt die Penzberger Polizeiinspektion mit. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro, am Leichtkraftrad von etwa 5000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.