Antdorf: Schmorende Kühltruhe in einer Halle sorgt für Feuerwehreinsatz

Von: Andreas Baar

Die angeschmorte Kühltruhe wurde aus der Halle gezogen und alles zur Sicherheit genau kontrolliert. © Andreas Baar

Antdorf - Einsatz für die Antdorfer Feuerwehr: Am Freitag (16. Juni) rauchte es plötzlich in einer Gewerbehalle - mitten im Dorf.

Der Alarm ging am Freitag (16. Juni) gegen 16.20 Uhr ein. In einer Gewerbehalle an der Antdorfer Hauptstraße, mitten im Dorf, war Rauchentwicklung bemerkt worden. Eventuell durch einen Blitzeinschlag, hieß es zuerst. Zuvor war ein Gewitter über die Region gezogen. Die Feuerwehr rückte umgehend aus dem nah gelegenen Gerätehaus aus. 32 Aktive und drei Fahrzeuge waren vor Ort. Außerdem wurde die Penzberger Wehr alarmiert, die unter anderem mit der Drehleiter nach Antdorf fuhr. Die Penzberger wurden dann jedoch schnell wieder abgerufen. Vor Ort waren auch BRK-Rettungsdienst und Polizei. Am Ende stellte sich heraus, dass eine große Kühltruhe in der Halle geschmort hatte, berichtet Antdorfs Kommandant Franz Thanner der Rundschau. Die Ursache war zu dem Zeitpunkt unklar.

Warum die Kühltruhe schmorte war am späten Freitagnachmittag noch unklar. © Andreas Baar

Die angeschmorte Truhe wurde heraus gezogen, die Feuerwehr lüftete die Halle und kontrollierte die Örtlichkeit nochmal. Ein offenes Feuer hatte es laut Kommandant nicht gegeben. Gegen 17 Uhr war der Einsatz beendet. Personen wurden nicht verletzt, außer an der Truhe gab es auch keinen Sachschaden.