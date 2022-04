Antdorf: Spendenaktion für die Ukraine entwickelt sich zum Vierkampf

Spenden in Höhe von 2700 Euro: (Foto links, v.l.) Gerhard Bienek (EC Antdorf), Angelika Miller (Trachtenverein Antdorf), Karl Kuhn (Schützenverein Antdorf) und Antdorfs Bürgermeister Klaus Kostalek. © Schützenverein

Antdorf – Eine Spendensumme von 2700 Euro kam beim Antdorfer Vierkampf zusammen. Eigentlich war im Rahmen eines Waffel- und Getränkeverkaufs gar kein großes Event geplant.

Waffeln und Getränke wollte man am Spielplatz beim Sportplatz verkaufen. Die Einnahmen sollten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu Gute kommen. Die Veranstaltung entwickelte aber eine gewisse Eigendynamik. Die Schriftführerin des Antdorfer Schützenvereins, Claudia Wörle, berichtet der Rundschau von einem „Riesen-Event“.



Was als Spendenverkauf geplant war, endete in einem Vierkampf für Jung und Alt. Zudem wurden die Veranstalter mit traumhaften Wetter beglückt. Der Trachtenverein baute kurzerhand eine Weißbierbar auf, und Michael Wiesner sorgte mit seiner Gitarre knappe drei Stunden lang für die musikalische Untermalung.

Die Gewinner des Antdorfer Vierkampfs. © Schützenverein

Der Vierkampf selbst wurde in den Disziplinen Luftgewehrschießen, Dart, Stockschießen und Torschuss ausgetragen. So wurde das ganze Dorf bei der Spendenaktion integriert: Schützenverein, die Hobbyrunde Dart, der Stockschützenverein, der ASV Antdorf und der Trachtenverein. In der Schülerklasse gewann Linus Arnold den Vierkampf, in der Jugendklasse Tobias Fecht und bei den Erwachsenen Martin Gattinger.



Nach fast fünf Stunden – von 14 bis 19 Uhr – kamen insgesamt 2700 Euro an Spenden zusammen. Das Geld wurde bereits symbolisch als Scheck Bürgermeister Klaus Kostalek überreicht. „Es soll für Flüchtlinge vor Ort eingesetzt werden“, betont Wörle.